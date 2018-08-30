Названы знаки Зодиака, которые станут самыми ответственными родителями

Три знака Зодиака станут самыми ответственными родителями / rabstol.net

Из 12 знаков Зодиака три — земной, водный и воздушный — Телец, Рак и Весы соответственно, станут самыми ответственными родителями.

Родившимся под этим знаком людям свойственны черты характера, которые позволяют быть хорошим родителем, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Тельцы будут ответственными и любящими родителями, забота и преданность у них в крови.

Представители этого знака очень практичны и экономны, в их доме всегда будет достаток. "Стабильность и гармония внутреннего мира Тельца обязательно передастся его детям", — добавило издание.Читайте также"Выносят мозг по мелочам". Мужчины под какими знаками Зодиака самые невыносимые

Ракам свойственна чуткость и сострадание, поэтому они будут предельно внимательны к потребностям ребенка. Большинство людей, родившихся под этим знаком, с детства мечтают не просто о крепкой и дружной семье, но и о довольно большой. Именно среди Раков встречается самое большое количество многодетных родителей.

Весы не любят одиночество, поэтому они будут уделять детям все свое внимание. Представители этого знака иногда бывают весьма настойчивыми в своих взглядах и тем самым могут отталкивать ребенка от себя.

Ранее СМИ писали, что женщины, рожденные под знаками Лев, Козерог и Рыбы — самые противные, они склонны к изменам и скандалам. Также были названы самые амбициозные знаки Зодиака, которые умеют сколотить состояние и добиться успеха.