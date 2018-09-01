Ученые установили, какой день является худшим для заключения брака

Брак. Иллюстративное фото / Delfi

Группа исследователей из Университета Мельбурна (Австралия) рассказали о том, какой день является самым худшим для вступления в брак.

Несколь неожиданно для ученых, "фатальной" для брачных отношений оказалась "самая романтическая дата" — 14 февраля, День святого Валентина, сообщает британский таблоид The Sun.

Как выяснилось, именно те, кто оформили брак в этот день, имеют самые высокие шансы развестись. Всего ученые проанализировали истории брака более миллиона супружеских пар. Всего 11% брачных союзов, заключенных 14 февраля, распались в течение пяти лет после бракосочетания. И 21% − в течение девяти лет.

Неудачными также являются "особые" даты, к примеру, 9-е сентября 1999 года (9/9/99) или 7 июля 2007 (07.07.07). Ученые утверждают, что пары, которые стремятся пожениться в такие дни, гораздо больее сконцентрированы на идеальной свадьбе, а не на удачном браке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астрологи назвали совместимость знаков по восточному гороскопу, а ученые определили, какие люди склонны к изменам.