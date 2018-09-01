Ученые предупредили об угрозе глобального голода на планете

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Вскоре человечеству может грозить голод из-за того, что глобальное повышение температуры приведёт к распространению насекомых, которые будут уничтожать урожаи.

По данным исследования Университета Вашингтона в Сиэтле, увеличение среднегодовой температуры воздуха приводит к ускорению метаболизма членистоногих, что повлечет за собой, поэтому они станут больше питаться и активнее размножаться.

Как следствие, нагревание воздуха дополнительно всего на 1°С приведет к потерям урожая риса, кукурузы и пшеницы примерно на 10-25% в год. Плюс 2°С обернется сокращением сборов аграриев на 213 млн т зерна ежегодно, пишет EurekAlert.

При этом рост числа насекомых приведет к потерям таких сельскохозяйственных культур, как рис, кукуруза и пшеница, на 10-25 процентов при повышении средней температуры атмосферы Земли на каждый градус Цельсия.

Напомним, ранее климатолог предупредил о новом "ледниковом периоде".