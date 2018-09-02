Ученые назвали причины роста уровня Мирового океана

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По данным международной команды ученых, которая провела изучение спутниковых данных, за последние 25 лет уровень Мирового океана вырос на 7,7 см.

При этом они отметили, что происходит рост уровня со средней скоростью 3,1 мм в год и он ускоряется на 0,1 мм ежегодно, пишет Earth System Science Data.

Как подчеркивается в материале, авторы исследования попытались оценить вклад различных обстоятельств в наблюдаемую картину. По их подсчетам, тепловое расширение воды пока играет ведущую роль - 42%. На долю таяния морских льдов, а также ледников Гренландии и Антарктиды, приходятся 21%, 15% и 8% соответственно.

Вместе с тем пока не понятна роль стока воды в океан через реки - ученые отметили, что неопределенность здесь слишком велика для того, чтобы делать какие-то выводы.

Отметим, что уровень Мирового океана считается одним из важнейших индикаторов изменений климата на планете. Другие - это температура океана и поглощение им тепла, концентрация парниковых газов, кислотность вод океана, состояние ледников и состояние морского льда.

Напомним, ранее климатологи заявили о вероятности оранжерейного эффекта на Земле.