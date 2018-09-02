Психолог объяснила феномен "тестостероновых" мужчин

Действия мужественных мужчин для женщин — головоломка, поскольку представители сильного пола мыслят по-другому, отметила эксперт / Xvatit.com

Мужественные — "тестостероновые" — мужчины, точно мыслят, чувствуют и живут не так, как женщины, поэтому многие их действия для представительниц прекрасного пола являются головоломкой.

Сильные мужчины, — опора, поддержка, надежда, но мужественный мужчина может не понимать всех тонкостей женских эмоций, написала украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко в Instagram.

"… нам придется принимать это. Или он — чувственный эмпат, который понимает всю гамму ваших чувств. Или тестостероновый мужчина, а это означает, что он точно мыслит, чувствует и живет не так, как женщина. Поэтому многие его действия для нас — головоломка...", — отметила эксперт.

Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что если человек обидел словом, то сказать "извини" для прощения достаточно, но в случае нанесения обиды поступком — исправлять ситуацию нужно действиями.