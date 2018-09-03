Медики рассказали, кому и чем вредны свежие помидоры

3 сентября 2018, 03:42

Овощ плохо сочетается с хлебом, мясом, рыбой и яйцами.

еда_помидоры_базилик
До чего могут довести помидоры / 1zoom.ru

В свежих помидорах много витаминов, клетчатки, антиоксидантов и минеральных веществ. Однако полезны они далеко не всем.

Для начала отметим, что помидоры плохо сочетаются с хлебом, мясом, рыбой и яйцами. Такое сочетание может добавить проблем с пищеварением. Не стоит также запивать еду томатным соком.

Также, как пишет 24apteka, не стоит есть помидоры людям, которые страдают от:

  • повышенной кислотности, гастрита язвы желудка и острого панкреатита;
  • аллергий;
  • камней в желчном пузыре – у помидоров сильное желчегонное действие;
  • больных суставов: в помидорах содержится щавелевая кислота, которая может усугубить боли;
  • заболеваний сердечно-сосудистой системы и в особенности при гипертонии – но тут больший вред наносят маринованные помидоры.

Ранее сообщалось, какие продукты нельзя совмещать между собой. К примеру, знаменитый салат "Капрезе" – далеко не самый полезный на свете.

Также ученые выяснили, чем опасно вегетарианство. Медики рекомендуют употребляющим исключительно растительную пищу людям тщательно контролировать объемы употребляемых витаминов и, при необходимости, принимать витаминные добавки.

Напомним, ученые назвали десять блюд, которые больше всего вредят организму. Причем ряд блюд рекламируются как диетические.

Также медики объявили вареный рис опасным для здоровья. При варке продукта уничтожаются не все патогенные микроорганизмы.

Ранее ученые заявили, что соки несут смертельную угрозу для здоровья. Исследование заняло 6 лет.

Также ученые рассказали о вреде цитрусовых для организма. Одним из наиболее коварных плодов исследователи называют грейпфрут.

Кроме того, ученые выяснили, что фрукты и овощи вредят здоровью. Озвучен список наиболее опасных ягод, фруктов и овощей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
медики питание еда помидоры
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
04:41
Россиянин поджег гостя, чтобы тот быстрее уходил домой
04:10
Британская "Ким Кардашьян" ошеломила поклонников пикантным фото внушительного бюста
03:42
Медики рассказали, кому и чем вредны свежие помидоры
03:36
Эксперт рассказал, по кому серьезно ударят проблемы с госбюджетом
03:01
Настойчивый бегун потерял кроссовок во время забега, но стал победителем соревнований Фото Видео
02:28
Топ-5 действий, которые быстро вылечат кашель
02:05
Жена Позитива из "Время и Стекло" похвасталась идеальными формами в бикини
01:19
Бывший СБУшник рассказал о планировании ликвидации Захарченко
00:52
Украинцы не сильно верят в смерть Захарченко - опрос
00:32
Белый дом выпустил памятную монету в честь встречи Трампа и Путина
02 сентября, воскресенье
23:57
CNN отменило все выпуски шоу с обвиненной в домогательствах Азией Ардженто
23:35
Архиерейский собор решил, что может предоставлять автокефалию без согласия других церквей - СМИ
22:54
Эксперт рассказал, почему российские олигархи открыто не бегут из страны
22:34
Спецслужбы США долго пытались завербовать известного российского олигарха - СМИ
21:55
В оккупированном Крыму потребовали отставки российского правительства
21:40
Появилось видео с места крушения вертолета с украинским экипажем в Афганистане Видео
21:20
"Ненасытные": Россия была недовольна Захарченко и его окружением - росСМИ
21:12
"Глупость, грубость, воровство": рэпер Face выпустил альбом о современной России
20:53
В Сети появилось видео высшего пилотажа украинских ВВС на авиашоу в Чехии
20:35
BBC "повысил" главаря "ДНР" Захарченко и пророссийских террористов до "повстанцев"
20:18
Названа причина убийства известного ученого в Николаеве
19:40
Google заключил тайное соглашение с MasterCard - Bloomberg
19:24
СМИ возмутились занятием Трампа во время прощания с Маккейном
19:11
До +35 градусов, а потом дожди и заморозки: синоптики дали прогноз погоды на осень-2018 в Украине Видео
18:55
YouTube удалил видеотрансляцию с похорон главаря "ДНР" Захарченко
18:26
Пугачевой поставили страшный "диагноз"
18:13
В ОРДО террористы продолжают аресты и зачистки из-за смерти Захарченко
17:49
Захарченко положили на одном кладбище с террористами "Гиви" и "Моторолой" - росСМИ
17:23
В авиакатастрофе в Афганистане погибли украинцы – СМИ Видео
17:19
Политолог: место Порошенко на похоронах Маккейна - это послание Путину и Трампу
17:11
В Кремле рассказали о "жестких" переговорах Путина и Порошенко
16:40
У Тимошенко возмутились отключением аналогового ТВ с 1 сентября
16:13
Убийство Захарченко: у Путина пообещали "неизбежные последствия"
15:55
Курица-гриль и настойка боярышника: в Киеве у посольства РФ "помянули" Захарченко Фото Видео
15:29
В Крыму Киев обвинили в "геноциде" и предложили ликвидировать "украинское террористическое государство"
15:17
В Днепре член "Правого сектора" купил пиво без очереди при помощи пистолета Видео
14:42
Наташа Королева подала в суд на Украину
14:40
"Ухожу в сольное плавание": солистка "ВИА Гры" покидает группу Видео
14:23
На прощании с Кобзоном росгвардеец упал в обморок и забился в конвульсиях: опубликовано видео Видео
13:59
"Вы ох****ли, бл***?!" Опубликована запись звонка пранкера Полтораку от имени Порошенко Видео
13:56
"Кафка плачет, пуканы горят": в Харькове продолжается скандал вокруг пандуса для паралимпийской чемпионки Анны Пашковой Видео
13:26
"Авто подарили или это его бабушки?": в Ровно сожгли машину местного депутата Фото Видео
13:22
"Президент-передун": Порошенко высмеяли за передачу армии сертификатов
12:49
"Не царское это дело – решать проблемы холопов": эксперт рассказал, кто заплатит за восстановление Донбасса
12:32
Историки объяснили, почему День знаний отмечается именно 1 сентября
12:01
"Она ж его не убивала, а просто поела немного": россиянка вытащила обглоданный труп на детскую площадку Видео
11:54
Протест на 1 сентября: в киевской школе устроили бойкот торжественной линейки Видео
11:23
"Ташкент" "воскрес": взорванный вместе с Захарченко "министр доходов ДНР" появился на публике Видео
11:19
Мацал Ариану Гранде за сиськи: в США епископа обвинили в домогательствах из-за поведения на похоронах Видео
10:53
На крючке МВФ: эксперт рассказал, когда Украина может приблизиться к дефолту
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять