Медики рассказали, кому и чем вредны свежие помидоры

До чего могут довести помидоры / 1zoom.ru

В свежих помидорах много витаминов, клетчатки, антиоксидантов и минеральных веществ. Однако полезны они далеко не всем.

Для начала отметим, что помидоры плохо сочетаются с хлебом, мясом, рыбой и яйцами. Такое сочетание может добавить проблем с пищеварением. Не стоит также запивать еду томатным соком.

Также, как пишет 24apteka, не стоит есть помидоры людям, которые страдают от:

повышенной кислотности, гастрита язвы желудка и острого панкреатита;

аллергий;

камней в желчном пузыре – у помидоров сильное желчегонное действие;

больных суставов: в помидорах содержится щавелевая кислота, которая может усугубить боли;

заболеваний сердечно-сосудистой системы и в особенности при гипертонии – но тут больший вред наносят маринованные помидоры.

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