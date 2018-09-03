Топ-5 действий, которые быстро вылечат кашель

Как лечить кашель / slovami.net

Медики назвали топ-5 правил поведения для тех, кто хочет быстро и легко вылечить кашель.

Как утверждают медики, и доктор Комаровский в частности, страдающим от кашля нужно:

1. Пить много жидкости, ведь та разжижает мокроту. В разжиженном виде мокроте легче выйти из организма, что заодно способствует стиханию кашля. И лучше, чтобы жидкость была теплой.

2. Сухой воздух усиливает сухой кашель, так как такой воздух сильнее раздражает слизистую. Поэтому желательно, чтобы воздух в помещении был влажным (относительная влажность 40-70%) и прохладным (16-20 градусов).

3. Ментол и эвкалипт снимают раздражение со слизистой горла. Так что можно пить таблетки от кашля с этими травами в составе.

Читайте такжеСтали известны неожиданные свойства воды4. Страдающие от кашля могли замечать, что в лежачем положении кашель у них усиливается. Поэтому стоит взять еще одну подушку, чтоб голова в конечном итоге была выше туловища. Заодно это утихомирит кислотный рефлюкс (так по-научному называют изжогу), что также вызывает кашель.

5. Следить за носовым дыханием: если нос заложен, его надо почистить (полосканиями, каплями, физраствором с ксилитом и т.п.)

И напоследок – чего делать нельзя: пить отхаркивающие средства без назначения врача. Как поясняет Комаровский, такие лекарства выписывают при ряде заболеваний нижних дыхательных путей — воспаления легких, бронхитах. Но стоит помнить, что отхаркивающие средства только усиливают кашель. При соблюдении режима "обильное питье – влажный прохладный воздух" в дополнительных стимуляциях отхаркивания наш организм не нуждается.

Ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству. С большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.