В Сети появилось видео высадки на Землю инопланетян с Нибиру

Планета Нибиру / Daily Express

Пользователи из США выложили на YouTube видео, на котором зафиксированы три загадочных НЛО. Они пролетают над американским городом Атланта 31 августа этого года.

На кадрах видно, как объекты медленно плывут по небу к северу от международного аэропорта Хартсфилд-Джексон.

Уфологи уже выдвинули версию, что на кадрах запечатлено прибытие на Землю гуманоидов с планеты апокалипсиса Нибиру.

В комментариях к видео пользователи пишут: "Прилетели в Америке искать нефть", "Всегда в Америке конец света наступает первым. Почему Европу не гасит? Наверно инопланетяне английский просто знают, поэтому к русским и европейцам не летят", "Старшие братья" и т.п.

Ранее сообщалось, что 16 августа-2018 с Землей якобы столкнется планета Нибиру. Ранее "визит" Нибиру уже якобы заканчивался для Земли вымиранием динозавров и ледниковым периодом.

Напомним, МКС засняла на камеры белые НЛО. Официальные специалисты запись не прокомментировали.

Как сообщалось, в конце апреля в Британии во время грозы с неба упал неизвестный объект, есть видео. Британцы теряются в загадках – что это может быть.

Напомним, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

Ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.