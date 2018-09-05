Земля обречена: ученые предупредили о новом апокалипсисе

Гравитационные волны представляют собой колебание ткани пространства-времени.
Земля будет обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры.
Как рассказали ученые из Принстонского университета, гравитационные волны представляют собой своего рода колебание ткани пространства-времени, пишет "Рамблер".
Отмечается, что их существование было теоретически предсказано Альбертом Эйнштейном около столетия назад в рамках общей теории относительности, и лишь сравнительно недавно, в 2016 году, коллаборации LIGO удалось впервые их зафиксировать, тем самым подтвердив данное предположение.
Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.
Напомним, ранее ученые нашли сотни галактик, которые скрывала гигантская черная дыра-обжора.