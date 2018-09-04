Во всем виноват Сатурн: астролог объяснил, почему убили Захарченко

Могилу Захарченко украсил вот такой крест / росСМИ

В убийстве главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко астрологи нашли "планетарный" след. Иными словами: так звезды стали.

Дело в том, что с 31 августа Сатурн находится в стационарном положении – уже не в ретроградном состоянии, но еще и не в директном. То есть он просто стоит на месте, пишет Telegramканал "Сухарева башня" со ссылкой на астролога-прогнозиста Артемия Дия.

При этом в данный период Сатурн выбрасывает максимум своей энергии.

"В астрологии Сатурн считается самой жесткой планетой: она судит и наказывает, создает человеку самые серьезные проблемы. В стационарном положении эти качества проявляются во всей полноте", – пояснил Дий.

Читайте такжеАвтоматчики на улицах и тотальные проверки: что происходит в "ДНР" после ликвидации ЗахарченкоПо его словам, Сатурн сейчас аспектирует Меркурий и Солнце во Льве, а также находится в жестоком взаимном аспекте с экзальтирующим Марсом в Козероге. Эти комбинации могут активировать агрессивные выступления против властей, угрозу террористических атак, нападения на представителей власти.

"Покушение на Захарченко (ДНР) и убийство полицейского в московском метро как раз из этого разряда", – уверен астролог.

Напомним, Захарченко ликвидировали при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По данным "Коммерсанта", взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко будет иметь неизбежные последствия.

Читайте также"Нервная обстановка": во время прямого эфира об убийстве Захарченко напали на корреспондента из РоссииТакже стало известно, что в ночь на 2 сентября в захваченный боевиками Донецк для поиска убийц главаря "ДНР" Александра Захарченко из России приехала группа от президента страны Владимира Путина. В город прибыли "серьезные ребята", сообщают СМИ.

Во Франции объявили, чего ждать Украине после убийства Захарченко. Это событие не повлияет на нормандский формат, уверены во французском МИД.

Также появилась реакция Евросоюза. В Евросоюзе ожидают, что "все стороны будут уважать свои обязательства".