В iPhone 8 обнаружили серьезный дефект

В iPhone 8 обнаружили дефект: из-за бракованных материнских плат гаджеты могут произвольно прекращать работу, перезагружаться, не реагировать на попытки включить их или прикосновения к экрану.

Речь идет о технике, которую продавали в США, Японии, Китае, Индии, Австралии и Новой Зеландии с сентября 2017 года по март 2018 года, уточняется в заявлении, которое Apple обнародовала у себя на сайте.

Читайте такжеПоявилось видео новых iPhone XS и iPhone XS Plus: что известно о новом айфоне Apple еще до его презентацииЧтобы узнать, кому из владельцев не повезло с гаджетом, клиент должен на сайте компании ввести серийный номер своего гаджета. Если айфон окажется в списке бракованных – то компания обещает бесплатно провести ремонт. Продолжаться сервисная акция будет в течение трех лет с момента первых продаж iPhone 8.

В то же время иные модели смартфонов, в том числе iPhone 8 Plus, сервисная акция не затрагивает.

Напомним, презентация iPhone-2018 от Apple назначена на 12 сентября. Начало презентации запланировано в 10 утра по местному времени (20:00 — по Киеву).