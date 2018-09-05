Ученые установили, чем полезен для здоровья регулярный секс "по любви"

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Объединенная группа ученых из Австралии, США, Канады, Великобритании заявила о том, что регулярные занятия интимом "по любви" способствует улучшению мозговой активности и в целом "делают людей более умными".

Соответствующее сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ. На центральном участке проекта исследованиями занималась группа ученых из университета "Университета Вуллонгонг". Они изучали влияния регулярного секса с постоянным партнером на мозговую активность человека. Наблюдения за шестью тысячами волонтеров в возрасте старше 50 лет продемонстрировали, что у большинства из них, имеющих сильную эмоциональную привязанность к партнеру, гораздо лучше развита память, внимание, а также хороший уровень стрессоустойчивости.

Такое положение вещей ученые объясняют тем, что во время регулярного секса с эмоциональной связью постоянно увеличивается количество клеток в гиппокампе (части лимбической системы головного мозга − "Главред"), что позволяет людям лучше контролировать свои чувства и содержать в порядке свою нервную систему.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, почему женщины больше мужчин нуждаются в сексе.