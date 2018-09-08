"Воспаления и затруднение дыхания": эксперт объяснил, чем опасны химические выбросы в Армянске

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Диоксид серы, выбросы которого произошли в аннексированном Крыму, является очень опасным веществом, рассказал профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Н. Каразина Иван Вьюнник.

По его словам, это вещество даже в небольших дозах вызывает воспаление слизистых оболочек, пересыхание носа и рта и затруднение дыхания, пишет "Сегодня".

По словам профессора, наличие химиката в воздухе легко определить по запаху горелой серы. Также профессор рассказал о взаимодействии вещества с окружающей средой.

"Вещество хорошо взаимодействует с водой, паром. Если выброс был один, то через немного времени его невозможно будет зафиксировать в воздухе, поскольку вещество хорошо взаимодействует с водой и после такого контакта выпадает в виде кислоты, которая не очень устойчива в условиях окружающей среды", – добавил Вьюнник.

Ранее жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход из строя бытовой техники и непонятный жирный "налет" на поверхностях предметов.

Позже "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан". Работу предприятия решили приостановить, а детей с матерями начали эвакуировать из Армянска. Жители города называют проиходящее "настоящим адом".

Кроме того, из-за выбросов в Крыму произошло массовое отравление украинских пограничников.

Отметим, что в Крыму заговорили о возможности новых выбросов на химзаводе в Армянске.