Опубликовано фото следов внеземной цивилизации на дне Тихого океана

Так выглядят следы НЛО на дне Тихого океана – уфологи / NOC

Ряд специалистов утверждает, что сумели обнаружить на дне Тихого океана следы внеземной цивилизации.

Нашли эти следы на глубине 4 км под толщей воды между Гавайями и Мексикой, пишет Express.co.uk. Длина следа составляет 2,5 м, а глубина — порядка 30 см. Причем, согласно проведенному анализу, распределены следы не случайным образом.

Обнаружили отпечатки ученые британского Национального океанографического центра в Саутгемптоне. Заснять их удалось с помощью глубоководного робота.

Впрочем, руководитель научной группы доктор Ли Марш считает, что огромные следы оставило не НЛО, а всего-навсего киты, которые пусть и крайне редко, но иногда спускаются на такую глубину.

Другие скептики в научных кругах уже выдвинули теорию, что след оставили научные исследования или горные работы – однако уфологи с ними категорически не согласны.

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