Секс-педагог объяснила, когда начинать сексуальную жизнь

Как узнать, что человек готов заняться сексом / Men's Health

Секс-педагог Юлия Ярмоленко составила небольшой опросник, ответы на который помогут любому подростку понять, готов ли тот начинать сексуальную жизнь – или для него полезнее все же подождать.

Причем даже если разговор о сексе вызывает сложности – то намекает, что человек не готов к интимным отношениям.

Все 14 вопросов она опубликовала у себя на Facebook.

В первую очередь эксперт настоятельно рекомендует юноше или девушке прояснить для самого себя, действительно ли тот хочет заниматься сексом. Во вторую очередь стоит задуматься о возможных последствиях – что он о них знает – и своей готовности нести ответственность как за нежелательную беременность, так и за заболевания, которые могут стать последствием секса.

Из других вопросов:

Дает ли человек согласие на секс по собственному желанию или им манипулируют, заставляют?

Есть ли у него презервативы, умеет ли он ими пользоваться?

Может ли он проявлять свою сексуальность без секса?

Что произойдет после того, как подросток займется сексом с этим человеком?

Как он себя чувствует, находясь рядом с этим человеком?

Этот человек добрый и заботливый?

Этот человек уважает его и его мнение?

Был ли у будущих партнеров разговор о том, что для них значит заниматься сексом?

Говорили ли они об использовании презервативов, чтобы предотвратить нежелательную беременность и инфекции?

Останутся ли они вместе, даже если один из них не хочет заниматься сексом?

Дает ли человек согласие на секс только для того, чтобы порадовать своего партнера?

При этом данные вопросы подходят не только подросткам, но и взрослым людям, добавила Ярмоленко.

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