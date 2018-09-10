Секс-педагог объяснила, когда начинать сексуальную жизнь

Она составила секс-опросник на 14 вопросов.
Секс-педагог Юлия Ярмоленко составила небольшой опросник, ответы на который помогут любому подростку понять, готов ли тот начинать сексуальную жизнь – или для него полезнее все же подождать.
Причем даже если разговор о сексе вызывает сложности – то намекает, что человек не готов к интимным отношениям.
Все 14 вопросов она опубликовала у себя на Facebook.
В первую очередь эксперт настоятельно рекомендует юноше или девушке прояснить для самого себя, действительно ли тот хочет заниматься сексом. Во вторую очередь стоит задуматься о возможных последствиях – что он о них знает – и своей готовности нести ответственность как за нежелательную беременность, так и за заболевания, которые могут стать последствием секса.
Из других вопросов:
- Дает ли человек согласие на секс по собственному желанию или им манипулируют, заставляют?
- Есть ли у него презервативы, умеет ли он ими пользоваться?
- Может ли он проявлять свою сексуальность без секса?
- Что произойдет после того, как подросток займется сексом с этим человеком?
- Как он себя чувствует, находясь рядом с этим человеком?
- Этот человек добрый и заботливый?
- Этот человек уважает его и его мнение?
- Был ли у будущих партнеров разговор о том, что для них значит заниматься сексом?
- Говорили ли они об использовании презервативов, чтобы предотвратить нежелательную беременность и инфекции?
- Останутся ли они вместе, даже если один из них не хочет заниматься сексом?
- Дает ли человек согласие на секс только для того, чтобы порадовать своего партнера?
При этом данные вопросы подходят не только подросткам, но и взрослым людям, добавила Ярмоленко.
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