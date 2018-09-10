Борьба с бессонницей. Супрун посоветовала, что точно поможет уснуть

Точно поможет уснуть прослушивание классической музыки и прочтение книги, сообщила Ульяна Супрун / Фото: doc-tv.ru

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, что гарантированно помогу уснуть, в частности, прослушивание классической музыки и прочтение книги.

Непродуктивную бессонницу также поможет победить согревание конечностей и воображение приятного места, написала чиновница на своей странице в Facebook.

По ее словам, наладить полноценный сон поможет подготовка глаз.

"Избыточное количество света может негативно влиять на качество сна. Ведь свет любого типа может подавлять выработку гормона мелатонина, который способствует здоровому сну. Ученые отмечают, что синие световые волны имеют наиболее сильное воздействие", — отметила автор.

Супрун добавила, что поэтому стоит стараться не смотреть телевизор или листать новости на гаджете непосредственно перед сном. "Исследования показали, что классическая музыка или любая музыка, которая имеет медленный ритм…, помогает быстрее уснуть. Слушать желательно не сразу перед сном, а где-то за 30-45 минут", — добавила и.о. министра.

Читайте такжеПсихолог посоветовала, как получить сладкие сны"Наше тело охлаждается благодаря процессу терморегуляции, когда мы засыпаем. Чтобы помочь этому, ученые определили несколько приемов, которые срабатывают как снотворное и ускоряют процесс засыпания… в … исследовании было определено, что согревание конечностей способствует оптимальному процессу терморегуляции и усиливает общие потери тепла телом. Вы можете надеть носки или же сделать теплую ванну для ног, чтобы быстрее заснуть", — подчеркнула чиновница.

Кроме того, чтобы лучше засыпать, надо следить за рационом: избегать кофеина на протяжении шести часов до сна, алкоголя на протяжении четырех часов до сна, большого количества еды перед сном и курения.

Ранее Ульяна Супрун, опираясь на сведения ученых, посоветовала, что для противодействия стрессу нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время и быть физически активным.