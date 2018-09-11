Самый удачный день: астролог раскрыл феномен 11 сентября

11 сентября 2018, 07:32

Эксперт посеветовал, как с пользой провести этот день.

Вторник, 11 сентября, самый удачный день в этом месяце. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

Эксперт назвал этот день "интересным и блестящим".

"Именно 11 сентября 2018 года расположение планет на небе будет великолепнейшим, потому смело можно начинать в этот день нечто масштабное и великолепное", - сказал он.

Читайте такжеСчастливчики Водолеи и лузеры Козероги. Гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаРосс отметил, что день будет успешным, хотя для многих дата ассоциируется с трагическим событием – днем гибели башен-близнецов в США.

"С 11 сентября начнется очень динамичный и насыщенный период, когда могут активно реализовываться планы и проекты, создаваться новшества, несмотря на годовщину трагедии, которая произошла в этот день", - добавил Росс.

Согласно прогнозу астролога, если вы давно планировали открыть бизнес, сделать крупные инвестиции или купить автомобиль, то время для этого будет идеальным вплоть до 17 сентября.   

Ранее Влад Росс рассказал, что с 10 по 17 сентября 2018 года начнется супермощный, обалденный аспект между Юпитером и Плутоном на растущей Луне - "аспект миллионеров". 

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