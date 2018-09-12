"Взрываются, скандалят, обижают". Мужчины под какими знаками Зодиака самые грубые

12 сентября 2018, 06:14

Мужчины, рожденные под знаком Стрелец, могут закатить скандал и даже устроить драку.

Мужчины, рожденные под тремя знаками Зодиака, являются самыми грубыми, узнали журналисты
Мужчины, рожденные под тремя знаками Зодиака, являются самыми грубыми / rabstol.net

Мужчины, рожденные под тремя из 12 знаков Зодиака — Овен, Дева, Стрелец — являются самыми грубыми.

Рожденным под этими знаками представителям сильного пола свойственно неумения подбирать слова и несдержанность, пишет "Обозреватель" со ссылкой на астрологов.

Овны невероятно упрямые, вспыльчивые, импульсивны, "взрываются" на ровном месте, скандалят и обижают. Доказать свою правоту для них настолько важно, что они никогда и ни перед чем не остановятся. Представители этого знака без труда могут обидеть близкого человека.

Девы любят плыть против течения, быть не такими, как все. Люди, рожденные под этим знаком, заставлять всех воспринимать их мнение как единственно верное, позволяют себе совершенно несправедливые выпады и обидные слова. Читайте также"Выносят мозг по мелочам". Мужчины под какими знаками Зодиака самые невыносимые

Стрелец является подлым, лицемерным и коварным знаком, они часто выступают обидчиками в конфликтных ситуациях и нередко сами провоцируют их.

Представителям этого знака главное — блистать, быть королями ситуации и всегда показывать свой ум и сообразительность.

"В понимании Стрельцов, в ситуации, когда нужно доказать свою правоту — цель оправдывает средство. Так что, если понадобится, Стрелец и ссору начнет, и громкий скандал закатит, и даже драку, если надо. Лучше его не провоцировать и делать вид, что вы им очарованы, в противном случае, получится вам же дороже", — добавило издание.

Ранее астролог Влад Росс рассказал "Главреду"гороскоп на сентябрь-2018 для каждого знака Зодиака. По его словам, счастливчиками первого месяца осени станут Львы, Водолеи, Скорпионы и Тельцы.

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