Украину накроет эпидемия гриппа уже в октябре

По данным ВОЗ, в Украине в этом эпидсезоне будут циркулировать три типа гриппа.
В Минздраве предупредили украинцев, что начала эпидемии гриппа стоит ждать уже в октябре-2018. При этом каждый год гриппом заболевают порядка 6 млн украинцев.
Несмотря на смертельные риски, только 0,5% граждан решаются делать прививки.
С какого возраста можно делать прививку от гриппа детям? Медики рекомендуют начинать с шести месяцев.
По данным ВОЗ, в Украине в этом эпидсезоне будут циркулировать три типа гриппа:
- Мичиган,
- Сингапур,
- Колорадо.
Последний прогрессировал в нашей стране последние два сезона. Эта болезнь развивается быстро, а последствия от нее – тяжелые.
Чтобы не подцепить вирус, глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует делать прививки. При этом в профильном ведомстве заверяют: вакцины закупили в достаточном объеме.
Ранее медик рассказала о новом смертоносном вирусе, грозящем человечеству. С большой долей вероятности возбудитель будет передаваться от животных к человеку.