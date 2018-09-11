Ученые рассказали, как влияет на здоровье привычка спать голышом

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Ученые установили, что около двух третей людей в возрасте от 18 до 35 лет в США спят нагишом и утверждают, что такое положение вещей благоприятным образом влияет на их психологическое и физическое здоровье.

Такое сообщение было опубликовано в западных специализированных СМИ. Согласно обнародованным данным, ученые проводили опрос путем анкетирования среди 1000 респондентов в разных регионах.

Любопытно, что привыкшие спать голыми люди заявляли о том, что у них отличный и качественный секс. А те американцы, которые привыкли спать в пижамах или в пеньюарах, наоборот, жаловались на плохую половую жизнь.

Напомним, ранее стало известно, какая привычка чаще всего разрушает отношения и подрывает здоровье.