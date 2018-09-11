Ученые выяснили, когда человек умнее – весной или осенью

Интеллект зависит от времени года / segodnya.ua

Канадские неврологи выяснили, что между временами года и умственными способностями есть связь.

Проанализировав данные 3,5 тысяч пожилых людей (старше 70 лет) из Канады, США и Франции, они установили: лучше всего человеческий мозг работает в конце лета и в начале осени, а вот зимой и весной – хуже всего. В эксперименте принимали участие в том числе и люди с болезнью Альцгеймера, пишет Zdorovia.

Так, в холодное время года людям ставят диагноз об умеренном когнитивном расстройстве или старческом слабоумии на 31% чаще.

Читайте такжеУченые указали, почему лень способствует высокому интеллекту"Сезонная разница в уровне интеллекта у когнитивно здоровых пожилых людей эквивалентна почти 5 годам разницы в возрасте. То есть летом и осенью люди преклонного возраста в интеллектуальном смысле оказываются моложе на 5 лет", – уточнили авторы исследования.

Они пришли к выводу, что все дело в количестве тепла и света, продолжительности сна, а также возможности есть свежую пищу (овощи и фрукты). Кроме того, подчиняется мозг и сезонным ритмам психических состояний, которые также связаны с временем года. К примеру, депрессия чаще всего проявляется зимой.

Ранее ученые определили 3 внешних признака гениальности человека. Забавно, что все три признака считаются "вредными привычками".