Психолог назвала единственную причину сексуальных проблем

Психолог сообщила, что люди годами вытесняют то, чего хотят на самом деле, поэтому возникают половые проблемы / utro.ru

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко утверждает, что все половые проблемы возникают из-за вытеснения людьми того, чего они хотят на самом деле.

Женщинам без качественного секса вообще жизнь не в радость, особенно после 30-ти, написала эксперт в Twitter.

"Многие к этому возрасту только созревают и наконец готовы признаться себе в собственных фантазиях. Но далеко не в каждых отношениях эта тема обсуждается", — отметила психолог.

Читайте также"Гниение изнутри": психолог объяснила, почему не стоит обсуждать людейХолоденко считает, что поэтому супруги или ищут развлечения на стороне, или терпеливо врут себе о приличном и неприличном.

"Великий Зигмунд Фрейд (австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог — Ред.) говорил, что есть только один вид сексуального извращения — это полное отсутствие секса", — добавила кандидат философских наук.

"Поэтому давайте посмелее изучать вопрос, а главное — не забывать о практике. Я не верю в массовую фригидность женщин, импотенцию мужчин и лицемерную порядочность. Люди годами вытесняют то, чего хотят на самом деле. Отсюда все половые проблемы", — подчеркнула эксперт.

Ранее Наталья Холоденко написала, что женская сексуальность не является пошлостью, грязной примитивной попыткой затащить кого-то в постель, это целое искусство управления энергией жизни и привлекательности.