Ученые пояснили, почему женщинам труднее похудеть, чем мужчинам

Женщинам похудеть труднее, чем мужчинам / 1zoom.ru

Ученые из Абердинского, Кембриджского и Мичиганского университетов пояснили, почему женщинам похудеть труднее, чем мужчинам. Все дело в гормонах и их работе, пишет Telegram-канал "Почему?"

У мужчин и женщин по-разному работают гормоны, которые отвечают за физическую активность, аппетит и расход энергии.

Так, у мужчин гормон, который запускает изменения в пищевом поведении, заодно способствует и расхода энергии одновременно с увеличением физической активности. А вот у женщин этот гормон таких функций не выполняет. Именно поэтому для представительниц слабого пола диеты и физические упражнения оказываются менее эффективными.

При этом в результате эксперимента установлено, что медикаменты для снижения веса действуют на мужских и женских особей мышей по-разному. Поэтому в итоге страдающих от ожирения самцов вылечить удалось, а вот самок – нет.

Ученые сделали вывод: лечить мужчин и женщин от ожирения нужно разными медпрепаратами.

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