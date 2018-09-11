Ученые заявили о получении 100%-но эффективной вакцины против рака

Вакцина не только помогает излечиться от рака кожи, но и предотвращает его рецидивы.
Исследователи Юго-западного медицинского центра Техасского университета отчитались об успешном тестировании новой вакцины против рака кожи.
Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на ScienceAlert, вакцина продемонстрировала стопроцентную эффективность во время испытаний на грызунах с агрессивной формой меланомы.
"Общая терапия дала эффективную реакцию при лечении меланомы. Эта вакцина может тренировать организм, помогать бороться с внешними возбудителями. Она обучает иммунную систему функционировать после уничтожения опухоли", - рассказал профессор Дейл Богер из исследовательского института Скриппса в Калифорнии.
Отмечается, что вакцина не только помогает излечиться от рака кожи, но и предотвращает его рецидивы.
Напомним, ранее в Минздраве Украины назвали цены на вакцины от гриппа в эпидсезоне-2018.