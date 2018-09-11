Ученые рассказали, в каких случаях женщины наверняка откажут мужчинам в сексе

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В США после долгих исследований и вопросов ученые установили топ-10 реальных причин отказа женщин от интимных отношений.

Соответствующее сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Согласно обнародованным данным, сперва дамы отказываются из-за того, что пропадает интерес к партнеру или мужу. Далее, некоторые представительницы "прекрасного пола" не желают секса из-за комплексов − излишнего веса, небольшой либо обвисшей груди.

Кроме того, молодые девушки часто отказываются от секса, если партнер не желает использовать средства контрацепции. Грубое поведение партера или его зашкаливающее себялюбие тоже приведет к отказу дам от интима.

Фригидность также имеет место – некоторые женщины в принципе не получают удовольствия от секса. Некоторые дамы стесняются представать перед партнерами в голом виде, а другие опасаются признаваться, что не могут испытывать оргазм. Гигиена также может стать причиной нежелания уединяться с мужчиной (к примеру, плохо выстриженные лобковые волосы).

Напомним, ранее ученые установили, в каком возрасте женщинам стоит начинать активно заниматься сексом, а также рассказали о том, как секс влияет на женскую внешность.