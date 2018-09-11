Ученые обнаружили в мозгу центры, отвечающие за забывание

Исследование проводили нейробиологи нескольких стран / segodnya.ua

Ученые выяснили, какие участки мозга человека отвечают за то, чтобы забывать разные вещи.

В специально проведенном эксперименте приняли участие пациенты с эпилепсией, которым вживили в мозг электроды, чтобы решить, нужно ли проводить им операцию. Добровольцам называли ряд слов, некоторые из них просили запомнить, а другие – забыть. Электроды записывали активность мозга во время эксперимента. И действительно, слова, которые нужно было забыть, участники вспоминали хуже заявили нейробиологи из Германии, Швейцарии, Нидерландов и Британии, говорится в журнале Current Biology.

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