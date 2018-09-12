Китайские операторы засветили новый iPhone-2018 еще до презентации: в чем фишка гаджета

Презентация iPhone-2018 от Apple назначена на 12 сентября (мы предлагаем вашему вниманию на "Главреде" прямую трансляцию презентации). Однако крупнейший мобильный оператор Китая – China Mobile – уже запустил рекламную компанию нового iPhone-2018 в соцсетях.

На рекламных плакатах четко видно, что новый айфон-2018 поддерживает две SIM-карты. Каждая из них, по идее, сможет подключаться к сетям 4G LTE.

Как сообщалось, ожидается, что компания покажет три новых смартфона — iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XC, смарт-часы Apple Watch Series 4, обновленные iPad Pro, наушники AirPods и беспроводную зарядную станцию AirPower.

Ранее мы проанализировали всю слитую на данный момент инсайдерскую информацию, чтобы вычленить главное. В итоге мы собрали все, что известно о новом айфоне Apple еще до его презентации.

Напомним, стали известны цены на последние айфоны-2018: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XC. Цена новых умных часоы Apple Watch Series 4 якобы не изменилась.