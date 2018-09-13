Названа еда, которая вызывает сексуальное возбуждение

Морепродукты / Seafoods

Люди, которые регулярно употребляют в пищу морепродукты, гораздо чаще остальных способны заниматься сексом.

К такому выводу пришла группа ученых и экспертов из США – в рамках исследование, посвященное связи способности зачинать детей с питанием. Во время анализа собранных данных исследователи обратили особое внимание на морепродукты.

Выяснилось, что тем парам, которые регулярно (не менее двух раз в неделю) употребляли таковые продукты в пищу, гораздо быстрее удавалось завести детей. Кроме того, они чаще и интенсивнее занимались сексом.

Ученые объясняют этот факт высоким содержанием в морепродуктах (особенно в устрицах и моллюсках) цинка – известного натурального возбуждающего средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили в какой стране люди больше всего занимаются сексом, а также рассказали, когда людей чаще всего тянет на интим.