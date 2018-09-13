Ученые изобрели препарат, который лечит от гриппа за сутки

Ученые заявили, что изобрели революционный препарат от гриппа / Reuters

Японские ученые изобрели препарат, который способен подавить развитие гриппа всего за сутки. Побочные эффекты пока что не выявлены.

Поступить в продажу медикамент под названием балоксавир-марбоксил может уже в 2018 году, пишет Science Alert.

Также клинические испытания показали, что новый препарат снижает риск осложнений. А симптомы гриппа излечиваются на 23,4-28,2 часа быстрее, чем у людей, которые принимали другие препараты.

Напомним, в Минздраве предупредили украинцев, что начала эпидемии гриппа стоит ждать уже в октябре-2018. При этом каждый год гриппом заболевают порядка 6 млн украинцев.

Чтобы не подцепить вирус, глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун рекомендует делать прививки. При этом в профильном ведомстве заверяют: вакцины закупили в достаточном объеме. Одна доза обойдется человеку примерно в 200 грн.