Эротический гороскоп от Pornhub на сентябрь для всех знаков Зодиака

Особое внимание стоит уделить 22 сентября, когда солнце перейдет из перфекционистской Девы в беззаботные Весы, поэтому последние 8 дней месяца будет легче ориентироваться на глобальном уровне, чем в первые недели. Энергия Весов - это поиск баланса и гармонии в наших отношениях, которые помогут укротить вибрации Венеры в Скорпионе.

Наша более кокетливая сторона проявится под солнцем Весов. И хотя поначалу это проявление может контрастировать с желанием удерживать сексуальных партнеров рядом, оно способно дать новый опыт, например – эксперименты с разными сексуальными партнерами.

Месяц заканчивается Плутоном, планетой Секса и Трансформации, который 30 сентября подведет черту под пятимесячным ретроградным периодом. С этого момента все пойдет легче, и на вас не так будет давить во время поисков своего сексуального и романтического идеала. Весомая часть самокопаний и размышлений, которые мы делали во время затмения и ретроградного сезона, опишут полный круг - это означает, что мы будем сосредоточены на реализации наших сексуальных побуждений, не перегружая себя каждый раз глубокими душевными дискуссиями. Начнется здоровый и энергичный сексуальный опыт.

Овен

Сентябрь может выбросить Овна из его зоны сексуального комфорта из-за того, что первые три недели Солнце будет находится в приземленном, практичном знаке Земли Девы. В этот период ваши сексуальные потребности станут более предсказуемыми, что несколько шокирует ваш привычный к спонтанности знак.

С 1 по 22 сентября основными темами для вас станут ваше здоровье и повседневная рутина. Несмотря на свою обычную эгоистичность, люди заметят, насколько больше внимания вы уделяете им в течение первых трех недель месяца. В сексуальном плане это выразится в том, что вы будете больше сосредоточены на том, чтобы угодить своему партнеру, чем на том, чтобы получить удовольствие сами.

Есть вероятность, что во время сезона Девы может возникнуть служебный роман. Ваша привлекательность может увеличиться для коллег или даже босса. Если рискнете и пойдете на интрижку, любой сексуальный контакт станет незабываемым. С 22 сентября, когда солнце войдет в Весы 22, будьте готовы, что привлечете внимание людей - старых любовников, новых претендентов, и даже незнакомцев на улице.

Телец

Первые три недели месяца солнце проведет в вашем знаке Девы, так что Телец будет чувствовать себя в своей стихии. Когда же вы выйдете из зоны комфорта, вам стоит высвободить свою сексуальную сторону. Сентябрь может стать феноменальным для вашей сексуальной жизни, если вы не будете стремиться контролировать каждый ее аспект – тогда вы получите вознаграждение и будете глубоко удовлетворены. Во время сезона Девы активизируется ваш сектор судьбы, любви и приключений, так что это может быть месяц, который обеспечит вам столь необходимый глоток свежего воздуха в сравнении с предыдущими месяцами.

С периода Новолуния в Деве, которое стартует 9 сентября, стоит больше заботиться о себе – тогда Тельцы начнут привлекать больше сексуальных партнеров, потому что ваша аура будет распространяться вокруг, а вы будете буквально чувствовать себя прекрасно. Это время ходить на свидания. У вас также появится более ярко выраженные собственничество и ревность. Если Телец на кого-то положит глаз, вероятнее всего, он не захочет делить этого человека ни с кем.

Остерегайтесь вспышек гнева, которые могут в конечном итоге оттолкнуть людей. Если вы обнаружите излишнюю подозрительность по отношению к партнеру, лучше всего признаться в своих чувства. Тогда, скорее всего, ваши партнеры будут поражены вашей страстью и чувствительностью, и захотят, чтобы вы знали, что вам не о чем беспокоиться. В итоге это вас сблизит.

Как только начнется 22 сентября начнется сезон Весов, надо следить за самочувствием. Если оно неважное, лучше немного отдохнуть от сексуальных приключений. Месяц заканчивается Плутоном, планетой Преображения, завершая свой пятимесячный ретроград в знаке Козерога. Этот сдвиг откроет для вас много новых дверей в сексуальном плане.

Близнецы

Солнце будет в Деве в первые 22 дня месяца, и, хотя вы и Дева управляетесь Меркурием, планетой связи, это единственное сходство, которое вы разделяете. Таким образом, вы почувствуете себя немного дезориентированным сексуально в течение первых трех недель сентября, поскольку энергия Девы – про избирательность, порядок и верность, в то время как Близнецы – про свободу, спонтанность и приключения.

В сексуальном плане вы можете обнаружить, что ваш партнер требует от вас больше, чем вы готовы дать. Он может захотеть узнать, где вы находитесь в любой момент дня или что у вас на уме. Вы будете в настроении заниматься сексом, но все будет не так просто. К счастью, поскольку период после тригона ретроградного Меркурия начнет ослабевать в начале сентября, у вас не будет проблем с общением с вашими партнерами, если вам нужно будет больше свободы или времени. Вы просто ненавидите, когда люди становятся слишком навязчивыми, независимо от того, насколько хорош секс. Говорите правду и дайте им знать, что вам нужно время на себя - они поймут вас.

К счастью, новолуние Девы в сочетании с входом Венеры, планеты любви, в сексуальный Скорпион создаст серьезный сдвиг вашей сексуальной энергии. Эмоциональная безопасность будет иметь для вас большое значение - вы захотите знать, что можете доверять своему сексуальному партнеру. Венера в Скорпионе поможет Близнецам войти в контакт со своей более эмоциональной стороной. Вы можете обнаружить себя мечтающим о влюбленности, друге или о ком-то другом, кто важен для вас. В это время могут проявиться ваши личные неуверенности или ревности. Не поддавайтесь никаким выводам и не делайте никаких предположений, но определенно доверяйте своему инстинкту, если почувствуете желание спросить партнера об этом. В конечном счете, Венера в Скорпионе поможет вам быть более честной в своих эмоциях, а не проецировать их на своего партнера. Как Близнецы, вы бесконечно сложнее, чем большинство людей может даже представить, но это также завлекает людей в ваш таинственный мир. Та же таинственная атмосфера Венеры в Скорпионе заставит вас чувствовать себя более сентиментальным и любовным по сравнению с началом сентября.

Как только 22 сентября начнется сезон Весов, вы снова почувствуете себя в своей тарелке - приветливым, кокетливым, беззаботным, обаятельным, какими могут быть лишь Близнецы! Настало время сказать "да" выходу в общество, если вы одиноки, и покинуть город с любимым, если вы в отношениях. Вы будете более соблазнительными, чем на протяжении предыдущих дней месяца. У вас не будет никаких проблем, если вы позволите вашим сексуальным побуждениям повести себя вперед.

Рак

В этом месяце Раки обязательно почувствуют себя твердо стоящим на ногах. Вы будете чувствовать, что готовы выразить вашим сексуальным партнерам именно то, что вы хотите в постели и что вам не нравится, но нужно быть осторожным во время сезона Девы с вашим стремлением быть излишне самокритичным или сфокусированным на том, в чем люди должны стать лучше (включая самого себя). Да, часто бывает полезно улучшить свою сексуальную жизнь и дать людям понять, как они могут доставить вам удовольствие, но убедитесь, что вы делаете это таким образом, чтобы не направить людей по ложному пути или заставить их думать, что вы ноете или никогда не удовлетворены. Поскольку вы склонны быть немного пассивно-агрессивными в своем сексуальном подходе, сопротивляйтесь желанию учить людей, прячась в скорлупу и отрицая их сексуальные взаимодействия просто потому, что они не могут добраться до того уровня, с которого вы начали. Используйте свои слова мудро, и люди будут адаптироваться к вашим потребностям.

Новые луны для Раков – прекрасное время. Потратьте его, чтобы подумать о том, что вас устраивало в постели, и где стало немного скучно или пропало вдохновение. Не вините никого, но подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы усилить свою сексуальную жизнь. У вас может быть большой прорыв, если заговорите с партнером о том, чего не хватает в вашей сексуальной жизни. Устройте романтическую обстановку, не бомбите их списками улучшений, но начните открытый диалог, в котором вы оба сможете посмеяться над любой неуверенностью, которая возникает, и поощрять друг друга. После этого отпразднуйте разговор сексом, в котором практикуйте то, о чем говорили.

С 22 сентября, когда Солнце перейдет из Девы и в Весы, вы почувствуете большую непринужденность, когда речь заходит о сексе. Энергия Весов сделает вас более кокетливыми и открытыми, что позволит вам и партнеру уйти от обычной рутины. Вы также можете захотеть рассказать о сексуальных фантазиях и воплотить их. Марс, Планета Действия, будет в Водолее в это время, и это сделает вас склонными к тому, чтобы попробовать необычные сексуальные позы. Ваши сексуальные потребности будут особенно сильны в конце месяца, так что лучше всего отдаться им в той или иной форме.

Лев

Этот месяц поможет Львам твердо стоять на ногах и придумать план игры, когда дело доходит до того, что вы действительно хотите от секса. Вы можете обнаружить, что отсеиваете каких-то сексуальных партнеров, с которыми вы, возможно, были, и сосредотачиваетесь на поиске своего единственного. В конце концов, вы безнадежный романтик, и, хоть вы дико привлекательны для многих и вас привлекают многие, это не значит, что вы не можете выбрать одного человека, когда чувствуете, что готовы. Это определенно один из тех месяцев, когда вы чувствуете, что готовы притормозить и соединиться с одним сексуальным партнером. Это проявит некоторые из ваших лучших сексуальных побуждений, поскольку вам не придется беспокоиться о конкуренции с другими. Вы будете знать, что ваш партнер выбрал вас, а вы выбрали его, и с этого момента ваш внутренний Лев/Львица проявится для игр и удовольствий.

Если кто-то привлек ваше внимание, и вы чувствуете, что с этим человеком хотите быть вместе надолго, атмосфера новой Луны сблизит вас, а сексуальное влечение будет полноценным. Ключ к успеху - быть с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя в безопасности, и кто не заставляет вас бросаться грудью на амбразуру или все время действовать решительно. Вы видите значительно больше, чем большинство людей, и когда эмоционально вы чувствуете себя в безопасности рядом с кем-то, ваша сексуальность возрастает, и вы можете продемонстрировать партнеру, насколько вы благодарны за ему сострадание и понимание.

Как только 22 числа начнется сезон весов, вы почувствуете себя гораздо беззаботней, чем в первые три недели и ссожете развернуться на 180 градусов. Вместо требований к вашему партнеру быть рядом, вы будете искать для себя больше пространства и времени, чтобы понять, что происходит в вашем уме и сердце. Но в то же время не будете подвержены чрезмерному анализу всего, что происходит в вашей любви и сексуальной жизни. Вы будете чувствовать себя в своей тарелке с воздушными и более расслабленными вибрациями Весов. Стоит появиться времени и пространству, вы предпочтете проветриться и отправиться в город со своим партнером и просто наслаждаться сексом, не отдавая ему слишком много размышлений или энергии.

Дева

Сентябрь - день рождения Девы, вы являетесь небесным любимчиком в этом месяце – как любимчик и действуйте. Просите, чего хотите, когда дело доходит до ваших сексуальных отношений - люди настолько привыкли получать от вас что им нужно, что пора стать более эгоистичным в вопросах личного времени и секса. Ваш секс-драйв увеличится в результате солнечного транзита и энергии Новолуния в вашем знаке, и вы будете менее критичными или осуждающими по отношению и к себе, и к другим.

Используйте это Новолуние, чтобы установить четкие намерения о типе сексуального партнера, которого вы заслуживаете и о том, каким партнером и хотели бы быть сами. Нередко вы отодвигаете себя на вторые роли из-за своей стеснительности, что мешает вам получить то, к чему стремится с сердце – но не повторяйте это сейчас, только не в сентябре. Не устанавливайте границ возможного, потому что в это Новолуние вы получите желаемое.

Высока вероятность того, что люди из вашего прошлого могут вновь появиться в вашей жизни в этом месяце, особенно те, с кем вы не общались долгое время. Но с этими людьми у вас может быть лучший секс в этот период. Постарайтесь быть открытым к тому, что Вселенная посылает вам и оставьте привычку контролировать все, что связано с вашей сексуальной жизнью. Чем сильнее вы отдадитесь текущему моменту, перестав улучшать или исправлять отношения, тем выше будет ваша сексуальность и сильней сексуальный опыт.

Весы

В течение последней трети месяца Весы наверняка будут в восторге от того, что их ждет в сексуальных и романтических отношениях. Всякий раз, когда Солнце входит в ваш знак зодиака, ваша привлекательность растет и на вас обращают внимание больше, чем обычно. До 22 сентября длится сезон Девы, поэтому в течение первых трех недель сентября вы иногда можете чувствовать давление, делая приятное людям или ставя потребности других людей выше своих. Ваш урок в этом месяце до наступления дня рождения - научиться говорить "нет", даже если это означает отказ от потенциальных сексуальных подключений. Предпочитайте качество количеству, и вы притянете магнитом лучших потенциальных секс-партнеров, а не первых попавшихся.

Ваша привлекательность может появиться и во время Венеры в Скорпионе, и вы можете обнаружить, чтобы ваши любовники отдают вам все свое время, энергию и внимание, чего вы сами обычно не делаете. Энергия Венеры в Скорпионе может быть всепоглощающей, и, если вы чувствуете себя не в своей тарелке, это может означать, что вам нужно больше времени проводить самостоятельно. Будучи знаком, сильно стремящимся к партнерским отношениям, вы должны спросить себя, насколько хорошо секс и отношения помогают вам заполнить эмоциональную пустоту. Глубокая энергия Скорпиона поможет вам научиться быть своим собственным любовником в первую очередь. Возьмите себя на свидание, сексуально удовлетворяйте себя по ночам и в душе, напишите себе любовное письмо, займитесь массажем, поиграйте в мини-шоппинг или сделайте макияж. По мере того как вы наполняете себя любовью, люди будут только сильнее притягиваться к вам, к тому же вы станете привлекать людей, вибрирующих на вашей частоте, которые не будут тратить ваше время - беспроигрышная ситуация.

Все это эмоциональное строительство готовит вас ко вступлению Солнца в ваш знак 22 сентября, Весы. Тогда вы снова ощутите себя собой, поскольку сектор вашей личности будет освещаться в течение четырех недель. Люди будут лететь к вам как мотыльки. Сексуальные партнеры будут стремиться к вам отовсюду и вряд ли дадут вам время, чтобы выбрать, с чего начать. Определенно наслаждайтесь этим заслуженным вниманием и дарите себе возможность заполучить любого, кого вы хотите. Не нужно позволять вибрации Венеры в Скорпионе заставлять вас слишком серьезно относиться к себе или чувствовать превосходство. Смысл сезона Весов – радовать себя и получать удовольствие от изучения вашей сексуальности и ваших желаний.

Скорпион

Сезон Скорпионов начнется в следующем месяце, но уже в сентябре вы из-за Венеры, планеты любви, которая вошла в свой знак зодиака 9 сентября, увеличите свою сексуальную привлекательность, магнетизм, выносливость и сексуальные побуждения. Солнце будет в Деве в течение первых трех недель сентября, что выгодно скажется на вашей карьере и репутации. Пока дела на работе идут хорошо, ваш сексуальный драйв буде переполнять вас. Но если случится какой-либо стресс в профессиональной сфере, вам будет сложно переключиться в полной мере на секс, который может стать разочарованием для вас и ваших сексуальных партнеров. Поэтому приложите усилия к тому, чтобы быть на высоте в вашей работе, но не отдавайте ей всю себя. Легче сказать, чем сделать, особенно для Скорпионов, которые помешаны на успехе в том, что для него ценно. Хорошим мотиватором может стать секс-разрядка между крупными проектами. Это поможет снизить давление и расслабить вас, после чего вы зарядитесь достаточно для того, чтобы вернуться к работе.

У Скорпионов никогда не было проблем со стремящимися к ним партнерам, и в сентябре их магнетизм будет по-прежнему действовать, но в этот раз придется отказаться от некоторых вариантов и избегать их, даже если они вам нравятся. Люди могут назвать вас бессердечной или сердцеедкой, пока Венера находится в вашем знаке, но вы и не можете угодить всем! Если есть время эгоистично распоряжаться вашей сексуальностью, то это время перехода Венеры через ваш знак. Это период, когда вы чувствуете себя самым сексуальным, красивым, обожаемым лакомым кусочком, так что отдавайтесь этому ощущению полностью, пока можете.

22 сентября, когда солнце перейдет из Дев в Весы, вы станете чувствовать себя немного более замкнутым – за месяц до начала сезона Скорпиона последние склонны к спячке, готовясь к ежегодной перезагрузке и регенерации Самое лучшее, что вы можете сделать во время сезона Весов, это убить двух зайцев одним выстрелом - найти сексуального приятеля и пустить его в свое логово Скорпиона, а также заниматься потрясающим сексом не покидая дом! Закажите чего-нибудь на дом, соберите свои любимые фильмы (желательно с жаркими сексуальными сценами) и наслаждайтесь вдвоем. Нет необходимости отталкивать людей во время сезона Весов — ваша сексуальность и чувственность будут высоки, как и ваше либидо, поэтому не отказывайте себе в этом аспекте, излишне придирчиво перебирая партнеров. Уже выбрали? Сезон Весов может быть одним из ваших самых романтичных с вашей второй половинкой. Месяц заканчивается влияющим на вас Плутоном, поэтому сентябрь вы закончите, чувствуя вдохновение поделиться сексуальным желанием или фантазией со своим партнером - и они будут счастливы помочь вам его выполнить.

Стрелец

Сезон Девы может показаться немного странным для вашего свободолюбивого знака, потому что он про постоянство и рутину, тогда как вы любите приключения и свободу. Но посмотрите на первые три недели сентября как на вызов, который Вы можете принять. Вы не можете бегать от серьезных разговоров со своими партнерами все время, не так ли? Когда вы, наконец, услышите правду о том, что чувствуют ваши партнеры, вы поймете, что не было никакой необходимости уходить от разговоров. Они просто хотят знать, что у вас на уме и как они могут лучше удовлетворить вас. Энергия Девы – про служение, и ваши партнеры буквально захотят быть полезными вам в этом месяце. Они спросят, как вы себя чувствуете и о чем фантазируете в последнее время. Начало месяца может показаться скучным, но это обеспечит большую ясность и минимизирует путаницу.

Зато сезон Весов, который начнется 22 сентября, значительно поднимет ваше настроение. С Солнцем в Весах активизируется ваша социальная активность, что позволит вам выбираться на воздух после всепоглощающих вибраций сезона Девы и Венеры в Скорпионе. В конце месяца вы можете отдохнуть от глубоких дискуссий о том, как идут дела или что секс значит для вас, а вместо этого участвовать в более кокетливых и беззаботных дискуссиях с людьми, с которыми вы общаетесь в интернете, или в кругу друзей. Сезон Весов - это идеальное время, чтобы встретить кого-то нового, если вы давно хотели расширить свой репертуар сексуальных партнеров. Скажите "да" мероприятиям, на которые вы приглашены или организуйте свои собственные. Ваша социальная и очаровательная сторона будет сильнее, чем когда-либо, и у вас не будет проблем с привлечением новых лиц для секса. Но будьте осторожны, ведь из-за влияния Венеры на Скорпиона далеко не все будут заниматься только случайным сексом. Обязательно уточните, каковы ваши намерения до и после того, как вы с кем-то переспите, иначе вы можете разбить несколько сердец.

Полнолуние в Овне 24 сентября может раскрыть некоторые секреты, которые вы, возможно, скрывали от своих сексуальных партнеров, и вы можете все прояснить, чтобы избежать какой-либо драмы. Расскажите все, включая измены или, возможно, тайные желания, которые вы держали в себе. Это полнолуние подчеркнет ваш сектор судьбы и истинной любви, поэтому, как только вы станете более прозрачными в вопросе того, что вам нужно, все будет работать на вас и вы сможете сосредоточиться на сексе, не увязнув в своих эмоциях или страстях.

Козерог

Сентябрь – прекрасный месяц для вас, потому что Сатурн, Планета вызовов, наконец, заканчивает свой пятимесячный ретроград в вашем знаке 6 сентября. Это приведет к тому, что вы выберетесь из кокона после глубокого периода самоанализа и спячки. Секс не всегда был вашим приоритетом, пока Сатурн был ретроградным. вы были слишком заняты решением жизненных проблем и обязанностей и пытались сохранить все это для себя и тех, кто зависел от вас. Но поздравляю — вы пережили очень тяжелый период в своей жизни. Возможно, люди не осознавали, какое давление вы оказывали на себя. И отсутствие постоянных сексуальных приключений тоже давило на вас. Теперь, когда Сатурн прямо в вашем знаке, вы заслуживаете сломя голову погрузиться в секс и заниматься им столько, сколько возможно! Если у вас уже есть сексуальный партнер (или несколько партнеров), они обрадуются более раскрепощенной версии вас.

Ваша социальная активность будет активирована Венерой в Скорпионе, поэтому, даже будучи консерватором, нет необходимости игнорировать приложения для знакомств или социальные сети в качестве способа сексуального общения с кем-то. Вы также можете познакомиться с кем-то во время Новолуния в Деве, и новые люди могут поначалу показаться слишком непохожими на тех, кого вы обычно любите. Это потому, что новолуние Девы активирует ваш сектор приключений и предложит выйти из зоны комфорта чтобы дать шанс людям, которых вы обычно игнорируете. Марс, Планета действия, вернется в Водолей с 10 сентября, а это означает, что ваше влечение к эксцентричным, странным типам возрастет, Козерог. Не сопротивляйтесь этому. Это вполне может стать лучшим сексом в вашей жизни, просто потому, что вы отложили в сторону свои ожидания и сверхвысокие стандарты.

С 22 сентября начнется сезон Весов, вы сосредоточитесь на карьере и захотите смешать работу с игрой. Важно не относиться к себе слишком серьезно на работе, иначе это будет иметь пагубное влияние на вашу сексуальную жизнь. Если вы попытаетесь все контролировать, это будет иметь неприятные последствия. Но когда вы чувствуете, что находитесь на высоте в профессиональном плане, ваша сексуальная выносливость увеличивается, так что вы даже можете запланировать секс между успешными деловыми встречами в этом месяце. Вы почувствуете, что вам нужно играть в догонялки после нескольких месяцев стресса и отказа от сексуального удовольствия, но сдерживайте себя и убедитесь, что вы не просто используете партнеров в качестве снятия стресса.

Водолей

Начиная со второй трети сентября ваш знак будет одним из главных фаворитов у людей в вопросе, с кем им хочется заняться сексом. Ваша сексапильность будет сильна, а способность сливаться с людьми возрастет за счет телесно-ориентированных вибраций сезона Девы. Для активации ваших сексуальных желаний в течение первых трех недель сентября потребуется особый человек. Люди с меньшей вероятностью будут разочарованы или озадачены вами в новолунии Девы. Вместо этого они будут возбуждены вашей открытостью, и захотят вас сексуально больше, чем когда-либо. У вас могут быть одни из ваших самых захватывающих сексуальных переживаний. Вы будете гораздо больше привязаны к своим сексуальным партнерам, чем обычно, особенно если они из другой среды или культуры, чем ваша собственная. Вы обнаружите, что ваши сексуальные переживания гораздо горячее, чем обычно, выпуская на свободу вашу дикую часть натуры. Секс в машине во время импровизированной поездки или в палатке под звездами? Чем спонтаннее и безрассуднее, тем лучше.

Это желание начнет немного успокаиваться, когда 22 сентября начнется сезон Весов, поэтому не волнуйтесь, если обнаружите себя на эмоциональных американских горках в этом месяце. Это нормально - вы экспериментируете с различными формами любви и сексуального влечения. Чем больше секса у вас с вашей половинкой, тем более амбициозными вы станете, и почувствуете желание слиться как в спальне, так и вне ее. Вы обнаружите, что в этот период занятия сексом увеличивают вашу производительность в целом и помогают сосредоточиться на работе.

Полная луна в Овне 24 сентября осветит ваш сектор связи и поможет высветить ваши заблуждения о том, как вы чувствовали себя в этом месяце, если таковые были. Пока вы и ваш партнер получаете удовольствие, нет никакого вреда в переключении ваших сексуальных желаний и переходе от полной одержимости одним человеком к необходимости побыть наедине для перегруппировки. Пока вы полностью контролируете свои особенности и странности, ваши партнеры будут на вашей стороне.

Рыбы

В сентябре любовь и секс будут играть для вас значение больше обычного. Девы - довольно контрастный знак для вас, он про организацию, структуру и порядок. Вы можете с удивлением обнаружить, что действуете сообразно этим характеристикам в течение первых трех недель месяца, когда дело будет доходить до ваших сексуальных желаний. Качество для вас будет важнее количества. Во время сезона Девы вы можете получить гораздо больше ясности, и это поможет вам точно определить, чего вы действительно хотите от любви и секса.

Вы обычно находитесь в своем собственном мире мечтаний большую часть времени, но энергия Солнца Девы поможет вам оставаться приземленными и сосредоточенными на том, что вы заслуживаете. Хватит ходить вокруг да около - говорите правду! Люди могут быть удивлены тем, насколько вы требовательны в постели, но также они будут очень возбуждены вашими желаниями. Также будьте готовы дать предыдущим и нынешним сексуальным партнерам еще одну попытку, если вы отталкивали их... объясните им, почему вы скептичны или капризны. Пусть и они сделают то же самое. Это Новолуние - новое начало для вас и ваших сексуальных партнеров, и чем больше вы слушаете о желаниях друг друга без суждения, тем лучше будет ваш секс.

Как только сезон весов начнется 22 сентября, вы будете чувствовать себя гораздо более сбалансированным и гармоничным, чем в начале месяца, и ваши чувства будут менее хаотичными. В вас также уменьшится чувство собственничества и навязчивость. Если вы уже состоите в серьезных отношениях, обязательно будьте честны с партнером, если вас возбуждает кто-то еще... Вам может быть любопытно начать открытость в отношениях, но это сработает только в том случае, если и вы, и ваш партнер находитесь на одной волне.