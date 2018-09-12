Презентация новинок от Apple: сверхмощные iPhones и умные Apple Watch

Новые давно ожидаемые гаджеты от Apple / Reuters

В американском городе Купертино всемирно известная корпорация Apple в своей штаб-квартире провела презентацию новинок; новые гаджеты поражают воображение.

Так, корпорация презентовала новые смартфоны — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки получили новый шестиядерный процессор A12 Bionic. Телефоны оснащены OLED-экраном (органический светодиод) с диагональю 5,8 (как у iPhone X) и 6,5 дюймов. В компании пообещали и двухсимочный вариант - но только для Китая.

Смартфоны будут выпускаться с оперативной памятью 64, 256 или 512 гигабайт в трех цветах: черный, белый и золотой. Дату старта продаж пока еще не называли.

Второй презентованной новинкой стали смарт-часы Apple Watch Series 4, продажи которых стартуютс 21 сентября.

Apple презентовала новые умные часы / Reuters

В часы вмонтировали новый циферблат и провели ряд улучшений, связанных с приемом сигнала. Также их "научили" определять падение пользователя, отправлять уведомление об этом и, в случае, если на сообщение не отреагировали, звонить или отправлять сообщение в службу спасения.

Кстати, новый гаджет может сделать владельцу ЭКГ, которую потом через него же можно направить врачу.

Также корпорация озвучила приблизительные расценки на новые устройства.

Ценовой ряд новых смартфонов / Reuters

Отдельно стоит остановиться на презентованном iPhone XR - компания позиционирует его, как бюджетное устройство.

iPhone XR / Reuters

У него масса отличий от основной модели, среди которых - экран LCD вместо OLED. Его цена составит около 749 долларов с минимальным объемом памяти.

Кроме часов и смартфонов, компания презентовала также новое зарядное устройство и беспроводные наушники.