Презентация новинок от Apple: сверхмощные iPhones и умные Apple Watch

Смартфоны будут иметь до 512 гигабайт встроенной памяти, а часы смогут отправлять ЭКГ врачам и вызывать скорую.
В американском городе Купертино всемирно известная корпорация Apple в своей штаб-квартире провела презентацию новинок; новые гаджеты поражают воображение.
Так, корпорация презентовала новые смартфоны — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки получили новый шестиядерный процессор A12 Bionic. Телефоны оснащены OLED-экраном (органический светодиод) с диагональю 5,8 (как у iPhone X) и 6,5 дюймов. В компании пообещали и двухсимочный вариант - но только для Китая.
Смартфоны будут выпускаться с оперативной памятью 64, 256 или 512 гигабайт в трех цветах: черный, белый и золотой. Дату старта продаж пока еще не называли.
Второй презентованной новинкой стали смарт-часы Apple Watch Series 4, продажи которых стартуютс 21 сентября.
В часы вмонтировали новый циферблат и провели ряд улучшений, связанных с приемом сигнала. Также их "научили" определять падение пользователя, отправлять уведомление об этом и, в случае, если на сообщение не отреагировали, звонить или отправлять сообщение в службу спасения.
Кстати, новый гаджет может сделать владельцу ЭКГ, которую потом через него же можно направить врачу.
Также корпорация озвучила приблизительные расценки на новые устройства.
Отдельно стоит остановиться на презентованном iPhone XR - компания позиционирует его, как бюджетное устройство.
У него масса отличий от основной модели, среди которых - экран LCD вместо OLED. Его цена составит около 749 долларов с минимальным объемом памяти.
Кроме часов и смартфонов, компания презентовала также новое зарядное устройство и беспроводные наушники.