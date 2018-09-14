В Сеть опубликовали топ-5 самых распространенных мифов о сексе

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Несмотря на, казалось бы, полную и безоговорочную победу, в XX столетии сексуальной революции, в XXI столетии существует громадное количество мифов по поводу секса.

Топ-5 самых устойчивых заблуждений по поводу интима составили журналисты портала Clutch.

1. Онанировать и мастурбировать − плохо

По словам сексопатологов, удовлетворение в формате "помоги себе сам" - отличный выход, если под рукой нет подходящего партнера. А долгое отсутствие сексуальной рязрядки обязательно приведет к серьезным проблемам со здоровьем.

2. Сексуальную ориентацию выбирает сам человек.

Как считает ныне большинство ученых, ориентация человека закладывается еще до его рождения. Более того, в отдельных случаях гормональные скачки у женщины во время беременности приводят в будущем к гомосексуальности ребенка.

Читайте такжеУченые рассказали, в каких случаях женщины наверняка откажут мужчинам в сексе3. Просматривать порно – небезопасно.

Никакой опасности порно для здоровья не несет. Правда, психологи утверждают, что отсутствие правдопобности в таких фильмах часто формирует неправильное представление о сексе – вроде того, что женщины обожают анальный секс или сперму на лице.

4. Оральный секс — "грязно" и неправильно.

Для достаточно количества женщин куннилингус или минет – чуть ли не единственный способ достичь оргазма, поэтому ни в коем случае нельзя ими пренебрегать.

5. Секс со многими партнерами – опасен. Моралисты и прочие "борцы за нравственность" утверждают, что насыщенная коитусами половая жизнь обязательно приведет к СПИДу и венерическим болезням. Однако, врачи утверждают, что в случае правильной и дорогостоящей контрацепции риски от промискуитета становятся минимальным.

Напомним, ранее были названы самые сексуально раскованные знаки Зодиака.