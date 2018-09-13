К Земле несется "луч смерти": не выживет практически никто

"Луч смерти" летит к Земле / The Siver Post

Тяжелая выдалась неделька. Сначала ученые пригрозили землянам последствиями супербури – а теперь пугают "лучом смерти", который, по их расчетам, в состоянии уничтожить 95% всех живых существ на планете.

Как пишет The Siver Post, начало новому "апокалипсису" положило слияние двух нейтронных звезд еще в августе прошлого года, получившее название GW170817. Это слияние породило мощный экуменический "фейерверк" из гравитационных и электромагнитных волн, в том числе гамма-лучей, рентгеновских лучей, видимого света и радиоволн.

И теперь луч этого потока несется к Земле со скоростью, очень близкой к скорости света (около 97% от нее).

Читайте такжеВ Сети появилось видео высадки на Землю инопланетян с НибируГлавная опасность для Земли – если этот луч приблизится к планете на достаточно близкое расстояние, то убьет 95% всех живых существ на ней. По мнению ученых, знаменитое Массовое пермское вымирание, которое произошло 250 миллионов лет назад, случилось как раз из-за аналогичной причины.

Единственное утешение заключается в том, что луч находится на расстоянии 130 миллионов световых лет. Вот только его гамма-излучение достигнет Земли уже очень скоро.

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Также, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит.

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.