К Земле несется "луч смерти": не выживет практически никто

13 сентября 2018, 13:16

Луч несется к планете со скоростью, очень близкой к скорости света.

"Луч смерти" летит к Земле / The Siver Post

Тяжелая выдалась неделька. Сначала ученые пригрозили землянам последствиями супербури – а теперь пугают "лучом смерти", который, по их расчетам, в состоянии уничтожить 95% всех живых существ на планете.

Как пишет The Siver Post, начало новому "апокалипсису" положило слияние двух нейтронных звезд еще в августе прошлого года, получившее название GW170817. Это слияние породило мощный экуменический "фейерверк" из гравитационных и электромагнитных волн, в том числе гамма-лучей, рентгеновских лучей, видимого света и радиоволн.

И теперь луч этого потока несется к Земле со скоростью, очень близкой к скорости света (около 97% от нее).

Читайте такжеВ Сети появилось видео высадки на Землю инопланетян с НибируГлавная опасность для Земли – если этот луч приблизится к планете на достаточно близкое расстояние, то убьет 95% всех живых существ на ней. По мнению ученых, знаменитое Массовое пермское вымирание, которое произошло 250 миллионов лет назад, случилось как раз из-за аналогичной причины.

Единственное утешение заключается в том, что луч находится на расстоянии 130 миллионов световых лет. Вот только его гамма-излучение достигнет Земли уже очень скоро.

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Также, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году. При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит. 

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
космос Земля Апокалипсис
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
14:22
Стало известно имя новой солистки "ВИА Гры"
14:21
"Отравители" Скрипалей впервые дали интервью: опубликовано видео Видео
14:02
"Хороший фейерверк". В Сеть "залили" видео уничтожения ВСУ вражеской техники на Донбассе Видео
14:00
KLM объявила распродажу авиабилетов на более 30 направлений новости компании
13:56
Путин потерпел окончательное поражение в Украине - Atlantic Council
13:35
Успешная жизнь. Стало известно, на сколько выросли банковские доходы Порошенко
13:34
Крепкие обьятия и поцелуи: Ольгу Бузову засняли на видео с экс-бойфрендом Видео
13:31
Союз двух негодяев может обеспечить триумф Путина на выборах в Украине мнение
13:24
Журналист прокомментировал шокирующие данные по сокращению населения в "ДНР"
13:16
К Земле несется "луч смерти": не выживет практически никто
13:12
Меган Маркл беременна: мать герцогини пошла на курсы по уходу за детьми Фото Видео
13:03
Стали известны дата появления и цена на новые iPhone в Украине
12:44
Путин подбрасывает троянскую лошадь в Украину мнение
12:36
В Лондоне ушла из жизни актриса из легендарных "Мстителей"
12:30
В Киеве детектива НАБУ задержали за курением каннабиса
12:07
Под каким знаком Зодиака рождаются самые красивые женщины и мужчины
12:00
Забыли заветы Стива Джобса. Эксперты на Западе раскритиковали новые iPhone
11:56
Эротический гороскоп от Pornhub на сентябрь для всех знаков Зодиака
11:50
Поздравления с Днем программиста в прозе, короткие, прикольные и в анимированных открытках Фото Видео
11:29
Омелян прокомментировал вручение подозрения от НАБУ
11:00
В Мининфраструктуры рассказали, какую пользу украинцы извлекут от отмены поездов в Россию Видео
10:51
Омеляну сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Министру "не стыдно"
10:38
Чекисты Путина уже насмехаются над здравым смыслом мнение
10:15
ЕС продлил санкции против России
09:58
Сестра Ким Кардашьян засветила пышные формы в фотосессии для глянца Фото
09:44
Названа причина проблем со здоровьем у Софии Ротару
09:17
От сливного бачка до боксерской груши: кто пойдет на президентские выборы-2019 мнение
09:07
В Украине непривитым детям запретили посещать школы и детсады
08:44
"Теракты Савченко и Рубана". Следствие установило еще одного организатора - Матиос Видео
08:40
Путин на крупнейших российских военных учениях сделал странное заявление
08:06
Как украинцам втюхивают мебельный магазин вместо борьбы с коррупцией мнение
07:46
Константинополь заявил о начале создания независимой церкви в Украине - СМИ
07:21
Экс-министр рассказал, что мешает разгромить Россию "в пыль"
06:56
Нашли козла отпущения: на кого Кремль повесит провал с автокефалией УПЦ мнение
06:15
Солнечная Леська. Экс-ведущая "Орла и Решки" похвасталась "теплым" снимком
05:44
Названа еда, которая вызывает сексуальное возбуждение
05:12
Эксперт объяснил цель российских учений "Восток-2018" и назвал угрозу для Украины
05:01
В Британии тюремная учительница угодила за решетку после секса с зэком-убийцей
04:41
Говорящий пес покорил интернет Видео
04:07
Знойная экс-"ВИА Гра" похвасталась загорелым телом в бикини Фото
03:32
Ученые выяснили, что ожирение делает людей глупее
02:57
Оскорбленный на российском ток-шоу украинец ответил телеведущему-обидчику
02:14
Экс-депутат Госдумы рассказал, кто стоит за убийством Захарченко
01:50
Внучка Софии Ротару поразила поклонников повседневным образом
01:24
Ученые изобрели препарат, который лечит от гриппа за сутки Видео
00:54
У России нет шансов отразить удар США в Сирии - СМИ
00:24
Промоутер Беллью назвал место проведения боя с Усиком
12 сентября, среда
23:48
Презентация новинок от Apple: сверхмощные iPhone и умные Apple Watch Видео
23:46
Дешевый Iphone: характеристики и цена нового смарфона Apple Видео
22:59
"Заказчик" убийства Бабченко выложил видео со своей "версией событий"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять