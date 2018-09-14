Ученые выяснили, кто сильнее всего возбуждает женщин

14 сентября 2018, 07:10

Сексуально женщин привлекают не машины, а внешность.

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Какие мужчины сильнее всего возбуждают женщин / Daily Express

Американские психологи рассказали, какие мужчины сильнее всего возбуждают женщин в постели. Оказывается, чтобы увлечь приглянувшуюся красотку – недостаточно быть богатым и успешным. Сексуально женщин привлекают не машины, а внешность.

Пальму первенства уверенно удерживают те представители сильного пола, которые внешне напоминают отца или другого близкого родственника избранницы, пишет Psyсhology Today. Всему виной гены гистосовместимости: женщина подсознательно считает, что от такого партнера у нее больше шансов заиметь здоровое потомство.

Ученые утверждают, что чаще всего женщины генами, необходимыми для воспроизведения "сильного" потомства, не обладают – вот и пытаются получить этот набор от мужчин.

Читайте такжеЭротический гороскоп от Pornhub на сентябрь для всех знаков ЗодиакаПри этом после рождения ребенка "полезный" мужчина зачастую перестает возбуждать женщину.

Кроме того, специалисты выяснили, что женщины обладают более гибким, чем мужчины, сексуальным влечением: то есть они одновременно могут вожделеть сразу нескольких партнеров, по типажу и характеру не похожих друг на друга.

Напомним, названа еда, которая вызывает сексуальное возбуждение. Оказывается, прием в пищу всяких морских существ – от рыбы до моллюсков – на "интимные копошения" влияет напрямую.

Ранее ученые выяснили в какой стране люди больше всего занимаются сексом, а также рассказали, когда людей чаще всего тянет на интим.

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ученые исследование секс
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