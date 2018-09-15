Кто хочет секса по утрам. Ученые рассказали, как ранний интим влияет на здоровье

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Западные ученые установили особую полезность утренних интимных отношений.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты немецкого издании Focus. "В опросе о сексуальных привычках, проведенном нами по заказу сайта Mattressadvisor, приняла участие тысяча людей. Все мужчины и женщины, средний возраст которых составил 36 лет, находились в крепких отношениях и жили со своим партнером под одной крышей", − заявили исследователи.

63% опрошенных женщин и 37% опрошенных мужчин признались, что ни разу не имели секса по утрам. 50% респондентов, тем не менее, хотели бы тратить на это время. Среди респонденток в таком же желании признались только 20%.

При этом 45% женщин и 53% мужчин подтвердили, что секс в утренние часы всерьез повышает их работоспособность и помогает им потом, в течение дня, продуктивно и креативно работать. К тому же оказалось − респонденты, которые утверждали, что полностью довольны своими браками или отношениями, занимаются утренним сексом гораздо чаще остальных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали, которые являются врагами секса, а также обнаружили новую пользу от регулярных занятий сексом.