В Сеть выложили список рушащих браки мифов и заблуждений

Когда мужчина и женщина вступают в брак, то регулярно находятся в плену мифов и иллюзий.

Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами портала Clutch. Согласно обнародованным данным, чаще всего приводят к разрыву супружеских отношений такие заблуждения:

1. Романтика в браке будет длиться веки вечные;

2. Каждый из партнеров может понять желания другого на интуитивном уровне;

3. Любовь в браке автоматически влечет за собой хороший секс;

4. Брак будут полон ярких эмоций и впечатлений;

5. В браке не стоит терпеть ссоры, а также нужду и лишения;

6. Партнер обязательно выручит, когда нужно будет справиться с комплексами и страхами;

7. Партнер станет наградой за все прошлые неудачи;

8.Партнер будет прощать мне неблаговидные поступки;

9. Партнер всегда меня поддержит и всегда поддержит любовью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети опубликовали топ-5 самых распространенных мифов о сексе, а также рассказали о том, как женщине достичь оргазма.