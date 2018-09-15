В Сеть выложили список рушащих браки мифов и заблуждений

Таковых иллюзий, конечно, должность быть сотни и тысячи, но специалисты выбрали только самые долгоживущие.
Когда мужчина и женщина вступают в брак, то регулярно находятся в плену мифов и иллюзий.
Соответствующее сообщение было опубликовано журналистами портала Clutch. Согласно обнародованным данным, чаще всего приводят к разрыву супружеских отношений такие заблуждения:
1. Романтика в браке будет длиться веки вечные;
2. Каждый из партнеров может понять желания другого на интуитивном уровне;
3. Любовь в браке автоматически влечет за собой хороший секс;
4. Брак будут полон ярких эмоций и впечатлений;
5. В браке не стоит терпеть ссоры, а также нужду и лишения;
6. Партнер обязательно выручит, когда нужно будет справиться с комплексами и страхами;
7. Партнер станет наградой за все прошлые неудачи;
8.Партнер будет прощать мне неблаговидные поступки;
9. Партнер всегда меня поддержит и всегда поддержит любовью.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети опубликовали топ-5 самых распространенных мифов о сексе, а также рассказали о том, как женщине достичь оргазма.