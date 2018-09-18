Ученые отыскали новый способ борьбы с неоперабельным раком

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Группа исследователей из "Лидского Университета" и "Института исследования рака Лондона" в результате долгого исследования нашли механизм, позволяющий увеличить эффективность вирусов в борьбе против меланомы — одного из самых часто диагностируемых онкологических заболеваний.

Соответствующее сообщение было опубликовано в пресс-релизе на специализированном медпортале MedicalXpress. Согласно обнародованным данным, ученые изобрели специальный препарат T-vec. Созданный на основе вирусов, с помощью шприца впрыскиваемого непосредственно в пораженные неоперабельной меланомой ткани. Препарат вызывает немедленный локальный иммунный ответ, направленный против опухолевых клеток.

В случае же, если T-vec вводить в кровоток пациентов, то формируются белые кровяные тельца, которые способствуют уничтожению вирусов и снижающие эффективность препарата.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые из США создали универсальную вакцину от рака.