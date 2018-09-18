Ученые рассказали, чем опасны для здоровья детей моющие средства

18 сентября 2018, 05:43

Оказывается, незаменимые при мытье посуды "помощники" крайне опасны для малышей.

Моющие средства
Моющие средства. Иллюстративное фото / uarp.org

Группа медиков и ученых из Канады выяснила, что бытовые моющие средства в большинстве случаев способствовуют набору избыточного веса детьми, изменяя микрофлору их кишечников.

Соответствующее исследование опубликовано журналом Canadian Medical Association Journal. Согласно обнародованным данным, исследователи выяснили, что в возрасте трех-четырех месяцев кишечник детей сильнее всего подвержен изменениям (под воздействием внешних факторов).

Использование матерями чистящих средств в непосредственной близости от ребенка приводило к значительному снижению уровня бактерий Haemophilus и Clostridium, а также увеличению количества бактерий Lachnospiraceae в кишечнике малышей. При этом медики установили, что синтетические чистящие средства способны вызывать изменения микробиома вне зависимости от формы выпуска (аэрозоль или жидкость).

Ученые предполагают, что такой вред сопоставим с гормональной "встряской" организма. В перспективе неосторожное обращение с бытовой химией обязательно отразится на состоянии желудочно-кишечного тракта и спровоцирует неконтролируемый рост массы их тел.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выясниои, что ожирение делает людей глупее.

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Канада ученые дети моющие средства ожирение
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