До агонии осталось недолго: ученые объяснили, почему человечество вымрет уже в этом веке

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17 сентября 2018, 15:48

Новая дата конца света назначена уже на 2030 год.

В Китае бушевал супертайфун
Ученые назвали 7 причин грядущей гибели человечества / Reuters

Ученые высчитали новую дату конца света. По их расчетам, начнется апокалипсис еще на нашем веку. И вывели 7 причин грядущей катастрофы.

1. Перенаселение. Серьезные проблемы из-за "излишка" населения человечество начнется испытывать к 2050 году. И пусть прямой угрозы жизни этот фактор не несет – однако вкупе с ним идут проблемы с обеспечением едой, энергетикой, экологией и антисанитарией.

2. Проблемы с продовольствием и водой. Затронутая ранее проблема грозит накрыть Землю уже в 2030 году. В мире уже сегодня стремительно сокращается количество пригодной к употреблению чистой питьевой воды, вымирают съедобные виды рыб и животных. Все больше людей вынуждены питаться некачественными продуктами питания – а это в свою очередь влечет все больше болезней и ослабляет генофонд.

Читайте такжеУченые рассказали, какой вирус грозит человечеству всемирной эпидемией3. Болезни. Все знают, что в теплой среде бактериям размножаться легче. А Землю ждет глобальное потепление. В последнее время все чаще появляются новости о вирусах и бактериях, которые не реагируют на уже изобретенные медпрепараты. Считается, что к 2050 году эпидемиологическая ситуация обострится до предела.

Только этим летом в США у пациента выявили новый штамм бактерий, которые оказались устойчивы к антибиотикам. Ученые отметили, что впервые изолят микроорганизмов демонстрирует устойчивость к сильному антибиотику и не поддается лечению.

4. Катаклизмы станут глобальнее. Проблемы с экологией включают в себя и природные катаклизмы: наводнения, тайфуны, цунами, смена климата и т.п. Этому способствует в том числе и вырубка лесов. Напомним, 16 сентября супертайфун "Мангхут" обрушился на побережье Южного Китая. Скорость ветра достигала 162 километров в час.

Читайте такжеПрезидент на выданье: что Порошенко получил за сдачу леса-кругляка5. Исчезновение лесов. В первую очередь речь идет о лесах тропических. Чем меньше на Земле лесов – тем сильнее ветра и больше углекислого газа в атмосфере. А это ускоряет темпы глобального потепления. Переход же на альтернативные источники тепла блокируется корпорациями и их лоббистами.

6. Затопление городов. Причем речь идет не просто о нескольких закарпатских поселках, а о таких мегаполисах, как Лондон, Венеция, Нью-Йорк. Попал в этот список и Санкт-Петербург. Все это влечет за собой переселение людей в другие места, то есть появится новые проблемы с беженцами, их трудоустройством и бытом. Отдельно стоит связанная с этим проблема потери культурного наследия.

Напомним, на этих выходных в США побережья штата Северная Каролина достиг ураган "Флоренс", его жертвами стали пять человек. Из-за непогоды более полумиллиона домов остались без электричества, в прибрежных районах есть разрушения.

Так в США с помощью смешанной реальности продемонстрировали ярость урагана "Флоренс"

7. Войны. От Третьей Мировой войны до кибератак. То есть человечество, по сути, истребит само себя, не дожидаясь гигантского метеорита или пришельцев с Нибиру.

Читайте также"Ходить будут без одежды, без топлива и света": СМИ выяснили, что Ванга предсказала для Украины и РоссииА главная опасность для людей заключается в том, что все выше перечисленные факторы действуют не по отдельности, а сообща и практически одновременно. Переплетаясь между собой и усугубляя друг друга – они с каждым годом приближают конец человечества, предупреждают эксперты.

Напомним, известный физик вычислил дату конца света. В 1704 году Ньютон написал, что конец света наступит в 2060 году — ровно через 1260 лет после основания Священной Римской империи.

Ранее предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) рассказал о приближении конца света. "Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своём Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", — сказал патриарх.

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ученые конец света Апокалипсис
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