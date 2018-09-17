В США ученые выяснили, при какой секс-позе получается максимальный оргазм

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В США группа сексологов после длительных исследований определила позу, использование которой во время полового акта принесет максимальное удовольствие.

Как сообщается в западных специализированных СМИ, такой является поза Pretzel Dip (поза Статии). При ней партнерша лежит на правом боку, а партнер стоит на коленях и обхватывает ее левую ногу. По словам сексологов, эта поза дает максимально глубокое проникновение и при этом позволяет сохранить хороший зрительный контакт. Причем Pretzel Dip не требует какой-либо особой физической подготовки и поэтому повторить ее смогут миллионы пар по всему миру.

Однако сексологи все же советуют при использовании этой позы не пренебрегать ароматическими маслами – ради пущего романтического эффекта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что врачи определили лучшую и худшую секс-позу для женщин.