Ученые рассказали, какая связь между сексом и "вечной" молодостью

Секс. Иллюстративное фото / Limon.eeс

В Великобритании группа исследователей пришла к выводу, что секс в формате "раз и больше в неделю" улучшает самочувствие и помогает выглядеть приблизительно на полтора десятка лет моложе.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида The Sun.

"Исследование прежде всего дает понять, что необходимо продолжать заботиться о себе и наслаждаться лучшими вещами в жизни, независимо от того, каков ваш возраст", — рассказали ученые, которые исследовали вопрос в рамках осваивания гранта по заказу частной компании Neo G.

Проведенный исследователями опрос и проверка состояния здоровья тысячи половозрелых жителей Великобритании продемонстрировали, что у людей, которые ведут регулярную активную половую жизнь, замедляется старение.

Напомним, ранее медики рассказали, чем полезен для организма утренний секс, а также пояснили, почему женщины больше мужчин нуждаются в интиме.