Армагеддон близко. Сеть "разрывает" от сообщений по поводу конца света 19 сентября из-за Нибиру

19 сентября 2018, 11:42

В общем, как пелось в одном старом шлягере: "Ведь всё равно же все умрут - без разницы там или тут".

Нибиру
Нибиру / David Reneke

Уфологи, конспирологи, а также просто недоверчивые и склонные к паранойе люди назвали очередную дату конца света – среда, 19 сентября 2018-го.

В этот день окутанное многовековыми мифами небесное тело Нибиру должно врезаться в Землю, уничтожив все живое на нашей планете. Именно такая версия Апокалипсиса и Армагеддона активнейшим образом захватывает умы пользователей всемирной Сети.

Конспирологи утверждают, что Нибиру – небесное тело гигантских размеров. Причем они ссылаются на эксперименты астрономов и физиков из Массачусетского технологического института. "Убийца Земли" якобы в сотни раз больше, чем Солнце. И Нибиру даже можно заметить невооруженным глазам людей как небольшой красный объект близ Луны – но лишь на рассвете и во время заката.

Справедливости ради, в среде адептов "нибировского Апокалипсиса" есть разногласия и разночтения – но исключительно по поводу даты конца света. Часть конспирологов утверждает, что Нибиру заактивничает и приблизится к Солнцу на максимально опасную дистанцию в ближайшую субботу, 22 сентября. Небесное тело вызовет изменения в структуре светила, а затем начнутся мощнейшие магнитные бури. Это якобы подтверждают и сотрудники "Лаборатория рентгеновской астрономии". По их данным, пик активности "Звезды по имени Солнце" припадет конкретно на указанное число.

Внесли свою лепту и специалисты по народной медицине со знахарями. Они говорят, что разрушительные действия Нибиру будут ощущаться внутри организма. Жители Земли могут мучиться от внеземных болезней, а тем из них, кто страдает от неустойчивой иммунной системы, также стоит опасаться и обычных, земных, болезней. Более того, кровь человека очень чутко реагирует на перемещения Нибиру по небосводу. Во время ее активности кровяные тельца даже немного напоминают по составу своих собратов, подвергшися радиоактивному либо ядерному облучению.

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солнце планета конец света Апокалипсис Армагеддон Нибиру
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