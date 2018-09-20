Секс-терапевт рассказала, сколько людям стоит иметь сексуальных партнеров

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Развитие эротического, платонического и романтического либидо невозможно без определенного количества партнеров.

Такое мнение высказала секс-терапевт Ольга Василенко, сообщает портал "Обозреватель"

По ее словам, во время формирования романтического либидо люди обычно учатся выбирать партнера для отношений. Это тот самый период букетов, конфет, поцелуев и прогулок. ⠀

Далее, чем больше человек пробует различных вариантов с партнерами на этапе "романтики и дружбы" (без интимных отношений), то тем лучше понимает, кто именно ему нужен.

Кроме того, эротическое либидо, которое обычно формируется в среднем в периоде с 12 до 26 лет помогает людям понять, "кто им нужен в постели".

Однако иметь отношения с одним партнером целые десятилетия вовсе не страшно − если переход с романтического на эротическое либидо был правильный. Т.е. человеку повезло встретить нужного человека и пройти с ним все этапы формирования либидо, и, главное – секс с ним можно сравнить только с отточенным ключом, входящим в хорошо смазанную замочную скважину.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, как можно улучшить секс в отношениях.