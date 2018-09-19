Названа самая смертоносная болезнь в мире

ВОЗ бьет тревогу - многие болеют резистентной формой туберкулеза / фото: likar.info

Всемирная организация здравоохранения призвала срочно принять все меры для противодействия туберкулезу - именно эта болезнь, по данным ВОЗ, лидирует по количеству смертей на планете. значительно опережая СПИД.

Глобальные усилия помогли предотвратить не менее 54 миллионов смертей с 2000 года, однако лишь в 2017 году от туберкулеза умерли более 1,6 миллиона человек, говорится в обнародованном отчете ВОЗ, передает DW.

В организации отмечают, что ВИЧ и туберкулез идут рука об руку; впрочем, благодаря усилиям мира, с 2000 года смертность от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных сократилась на 44%, среди ВИЧ-негативных лиц - на 29%.

"На планете в 2017 году около 10 миллионов человек заболели туберкулезом. Количество новых случаев ежегодно сокращается на 2%", - отмечается в сообщении организации.

Наиболее быстрых темпов сокращения удалось достичь в Европе и Африке - 5 и 4 процента соответственно, согласно официальной статистике. Впрочем, отмечают в ВОЗ, не менее 3,5 миллиона случаев не диагностируются, или вообще даже не регистрируются - а на профилактику и лечение туберкулеза в странах с низким и средним доходом в 2018 году не хватает 3,5 миллиарда долларов. До 2022 года сумма затрат и количество случаев могут вырасти чуть ли не вдвое, если не принимать мер.

Проблемой является и то, что все больше людей имеют резистентную форму туберкулеза - болезнь не реагирует на рифампицин, наиболее эффективный препарат первой линии. По оценкам ВОЗ, каждый четвертый является носителем туберкулезной инфекции.

Напомним, в Одесской области педиатру с открытой формой туберкулеза стало плохо во время приема детей. Медик, по приблизительным подсчетам, могла заразить почти тысячу малышей