Ученые выяснили, какой сахар не даст полнеть

19 сентября 2018, 16:22

Один из видов сахара позитивно влияет на микрофлору кишечника, узнали исследователи.

Ученые выяснили, что сахар манноза не даст полнеть
Сахар манноза не даст полнеть, выяснили ученые / Reuters

В США ученые из Исследовательского института SBP в Ла-Хойе провели исследование и выяснили, что сахар манноза (имеет такой же химический состав, как и глюкоза, но отличается расположением атомов в молекулах) может "перепрограммировать" микрофлору кишечника и благодаря этому не давать полнеть.

Манноза способна эффективно защищать от лишнего веса, если ее начать принимать в детстве, пишет "МедикФрум" со ссылкой на исследователей.

По данным издания, ученые проводили эксперименты на мышах и пришли к выводу, что грызуны, которые употребляли большие дозы маннозы в первые недели и месяцы жизни, в будущем реже страдали от ожирения при питании высококалорийной пищей.

Также исследователи давали этот вид сахара взрослыми особями, но аналогичного действия он не оказал. На основании результатов исследования ученые пришли к выводу, что манноза воздействует на микрофлору, пик формирования которой приходится на детство и юность.

Ранее в США ученые из Медицинского колледжа Джорджии выяснили, что пищевая сода может бороться с аутоиммунными заболеваниями (заболевания, связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека — она начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их). 

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