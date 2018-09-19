Психолог посоветовала, как зарабатывать больше

Для увеличения дохода стоит понять свои сильные стороны, посоветовала психолог / Reuters

Украинский психолог, кандидат философских наук, тренер личностного роста Наталья Холоденко сообщила, что доход людей зависит от степени сложности задач, которые он готов решать.

Если человек совсем не понимает своих сильных сторон, ему стоит пойти в хорошую компанию волонтером или за копейки, но научиться это делать, посоветовала эксперт на своей странице в Instagram.

"Многие люди, которые получают минимальные деньги, могут быть отличными экспертами, но боятся ответственности. И все: ты просто исполнитель чужих идей. Еще я не раз замечала, как люди формируют пожелания по зарплате, исходя из своих финансовых потребностей, а не реальных способностей", — отметила автор.

Ранее Наталья Холоденко сообщила, что обсуждение человека в случае несогласия с ним приводит к эмоциональному гниению изнутри. По ее словам, в большинстве случаев обидчики даже не узнают о том, что именно расстроило в их поведении другого человека.