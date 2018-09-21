Ученые рассказали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании

Иллюстративное фото / Rebel Circus

Ученые из США и Великобритании никак не могут прийти к общему выводу – стоит ли людям заниматься сексом на первом свидании.

Как сообщают исследователи из Гарвардского университета, предаваться интиму нужно практически сразу же. Секс поможет решить, стоит ли вообще обустраивать дальнейшие романтические отношения либо нет. Если же люди переспят, то смогут дать людям оценку немедленно, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Однако таковой постулат отвергают британцы. К примеру, оксфордский ученый Роберт Сеймур полагает, что людям необходимо брать за образец для подражания поведение животных. В их среде существуют долгие ухаживания, что, в свою очередь, помогает им формировать здоровых потомков.

Поэтому, по утверждению Сеймура, женщины, отказывающие в интиме на первом свидании, имеют гораздо больше шансов отыскать "настоящую романтику" и создать крепкую семью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, что делает из мужчин секс-маньяков, а также какой спиртной напиток нужно пить перед интимом.