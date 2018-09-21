Летящий к Солнцу зонд NASA передал на Землю первое фото

Зонд "Солар Паркер" мчится к Солнцу / фото: NASA

Зонд NASA Parker Solar Probe прислал на Землю первый сделанный в ходе своего полета снимок, датированный 9 сентября - зонд включил устройство Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR).

С помощью WISPR зонд должен будет получить снимки солнечной короны и внутренней гелиосферы. Инструмент состоит из двух камер. На левом изображении можно увидеть 58-градусное поле обзора одной из них, правом - 40-градусное поле обзора другой, сообщается на сайте NASA.

По словам исследователей, на левом снимке виден Млечный Путь. Яркий объект справа от центра - Юпитер. Самая яркая звезда на изображении - Антарес из созвездия Скорпиона.

На фото угодили Юпитер, Млечный Путь и Антарес / NASA

Напомним, 12 августа Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) со второй попытки запустило к Солнцу зонд Parker Solar Probe, который займется изучением солнечного ветра и динамики магнитного поля звезды.