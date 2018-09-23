Медики рассказали об опасностях отсутствия секса

Женщины могут становиться рассеянными и невнимательными.
Не обусловленное медицинскими показаниями сексуальное воздержание наносит вред, особенно женскому организму.
По словам американского психотерапевта и сексопатолога Сари Купера, если женщина продолжительное время не занимается сексом, ее тело начинает испытывать постоянный стресс, от которого могут усиливаться менструальные боли. В результате сексуальное желание может вообще исчезнуть, пишет Medikforum.
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При этом женщины становятся рассеянными и невнимательными, и больше подвержены депрессии.
Ранее ученые рассказали, стоит ли заниматься сексом на первом свидании.
Напомним, секс-терапевт рассказала, сколько людям стоит иметь сексуальных партнеров.
Кроме того, ученые также поведали, какая связь между сексом и "вечной" молодостью.