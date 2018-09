Обнародованы доказательства существования НЛО

Уфологи нашли НЛО с помощью Google-карт / Скриншот с видео

Уфологи-любители заявили, что им удалось зафиксировать следы представителей НЛО.

Инопланетяне якобы почтили своим присутствием штат Юта в США. Доказательством чего служат объекты, зафиксированные Google-картами.

На своем YouTube-канале сообщество UFOmania – The truth is out there выложило видео, на котором как раз и изображены данные объекты – разной формы фигуры. Они расположенные друг возле друга в четыре ряда.

Это инопланетные гости и они живые, утверждают уфологи. Каким именно образом инопланетяне прибыли на Землю, эксперты не уточняют.

Ранее было опубликовано фото следов внеземной цивилизации на дне Тихого океана. С позицией уфологов согласны далеко не все представители научных кругов.

Напомним, МКС засняла на камеры белые НЛО. Официальные специалисты запись не прокомментировали.

Как сообщалось, в конце апреля в Британии во время грозы с неба упал неизвестный объект, есть видео. Британцы теряются в загадках – что это может быть.

Напомним, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

Ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.